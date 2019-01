Weishaupt’s Asathir wisselt van ruiter

De Diamant de Semilly-dochter Asathir werd sinds april 2017 afwisselend door twee ruiters gereden. Kamal Abdullah Bahamdan en Philipp Weishaupt namen steeds na een periode van een aantal maanden de teugels van elkaar over. Nu is het na drie, zeer succesvolle, maanden weer tijd voor Bahamdan om de teugels van Weishaupt over te nemen.

Weishaupt en Asathir pakten de afgelopen drie maanden aardig wat prijzen mee. Zo werden de twee derde in de 4* Grote Prijs van Münster, behaalde het duo een vierde plaats in de Wereldbeker in Helsinki om vervolgens de dag erna daar de Grote Prijs op hen naam te zetten.

Bahamdan

Vorige week kwamen Asathir en Bahamdan weer voor het eerst aan de start. Onder het zadel van de Saoedi behaalde de merrie in de CSI 3* -W van Al Ain een vierde plaats in het 1,45m. Aankomend weekend zullen Bahamdan en Asathir aan de start verschijnen op de CSI 4 * -W wedstrijd in Abu Dhabi.

Bron: Grandprix-Replay/Horses.nl