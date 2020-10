Welcome Stake Tryon naar Mario Deslauriers

Op de 4* wedstrijd in Tryon ging de Canadees Mario Deslauriers gisteren met de overwinning naar huis in de Welcome Stake. In het zadel van Amsterdam 27 (v. Catoki) was Deslauriers een seconde sneller dan Daniel Bluman op de KWPN'er Gemma W (v. Luidam).

Elf combinaties gingen van start in de barrage van de 1,50m-rubriek. Totdat Mario Deslauriers voor zijn tweede omloop in de ring kwam waren er wel snelle tijden gereden, maar was nog niemand foutloos gegaan. Dat lukte de Canadees wel, hij stuurde zijn Catoki-zoon Amsterdam foutloos in 36,35 seconden over de finish, goed voor de overwinning.

‘Heb niet gepusht’

“Niemand was nog foutloos gegaan”, legde winnaar Mario Deslauriers na afloop uit, “en ik wilde mijn paard vandaag niet te veel pushen want zaterdag springt hij weer. Hij heeft van nature een goede galop, dus ik probeerde gewoon door te rijden en scherp te draaien. Het paard heeft vandaag fantastisch gesprongen.”

Bluman tweede met Gemma W

Op de tweede plaats volgde Daniel Bluman met de KWPN-merrie Gemma W, een seconde achter Deslauriers. Bluman was met de dochter van Luidam dit jaar al een keer tweede en derde in de GP’s van Traverse City. Schuyler Riley werd derde met Robin de Ponthual (v. Elf d’Or). McLain Ward was op Contagious (v. Contagio) de snelste, maar kreeg een balk. In 35,27 seconden werd hij vierde.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht