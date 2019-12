Wereldbeker Al Ain voor David Will, KWPN’er Boomerang in top vijf

In Al Ain werd gisteravond de Wereldbeker wedstrijd verreden en hierin kwam David Will als beste uit de bus. De Duitser was zijn acht mede-barrage kandidaten te snel af en ging er met de hoofdprijs vandoor. Abdullah Humaid Al Muhairi tekende voor de tweede plaats voor Vladimir Tuganov. Abdel Saïd en Abdullah Alsharbatly maakten de top vijf compleet.

Een totaal van 9 combinaties plaatsten zich in het 1.60m Wereldbeker parcours voor de barrage. David Will en Spring Dark (v.Jazz Band Courcelle) waren iedereen te snel af. De Duitser klokte een tijd van 36.23 seconden en daar kwam geen van zijn collega’s onder. Will mocht voorop in de ereronde en nam ruim 26.000 euro mee naar huis. Al Muhairi kwam met Cha Cha Cha 7 (v.Chacco-Blue) het dichtst in de buurt van de Duitser. Een foutloze ronde in 38.76 bezorgde Al Muhairi de tweede plaats.

Top vijf

Vladimir Tuganov maakte de top drie compleet. De Rus finishte met Suspens Floreval (v.Clinton) in een tijd van 39.17 seconden en mocht als derde opstellen in de prijsuitreiking. Abdel Saïd deed er met Alanine de Vains (v.Allegreto) net iets langer over en werd met 39.50 seconden vierde achter Tuganov. Abdullah Al Sharbatly en de KWPN’er Boomerang (v.Orlando vd Heffinck), gefokt door C. Pluim uit Harskamp, incasseerden vier strafpunten in 39.03 seconden en eindigden als vijfde.

Bron: Horses.nl