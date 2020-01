Wereldbeker Leipzig voor Denis Lynch, Van der Vleuten zesde

Denis Lynch won met zijn KWPN'er GC Chopin's Bushi (v. Contendro II) de wereldbekeretappe van Leipzig. De Ier rijdt het paard, dat gefokt werd door de gebroeders van der Steen uit Esch, sinds de zomer. Maikel van der Vleuten werd zesde, dankzij een snelle en foutloze barrageronde met Beauville Z (v. Bustique).

De tweede plaats was voor Christian Ahlmann met de in de eerste ronde nogal bokkende, maar in de barrage fantastisch springende Dominator 2000 Z (v. Diamant de Semilly). Derde werd Marcus Ehning met Comme il Faut (v. Cornet Obolensky).

‘Ups en downs’

Denis Lynch zei na afloop: “Ik ben heel blij met mijn paard, hij doet het heel erg goed de laatste weken. We beginnen elkaar steeds beter te leren kennen en hij deed echt erg zijn best vandaag. We hebben ups en downs gehad de afgelopen weken, met onder meer een goede basisronde in Helsinki gevolgd door een weigering in de barrage. Ik ben erg blij met deze overwinning. De bocht naar de dubbel was heel goed en ook later in het parcours was hij erg slim.”

Verloop barrage

Maar liefst zestien combinaties kwamen aan de start in de barrage van de wereldbekeretappe van Leipzig. Dat was wellicht wat meer dan parcoursbouwers Frank Rothenberger en Christian Wiegand voorzien hadden, maar het barrageparcours van de heren bleek wel behoorlijk onderscheidend. Veel ruiters verkeken zich toch op de korte bochten en kregen balken aan de rijbroek. Dat gold in elk geval voor de eerste vier starters in die barrage, die pas echt op gang kwam toen Michael Jung en Fischerchelsea (v. Check In) foutloos over de finish kwamen in 35 seconden rond. Jung had lekker doorgereden, maar wel een buitenbocht genomen, dus in theorie kon het echt sneller.

Ook Steve Guerdat reed met Mighty Mouse (v. Quartz Adelheid Z) de buitenbocht naar de combinatie, maar kreeg alsnog een balk verderop in het parcours. De wat minder bekende schimmel van de nummer twee van de wereld was heel gretig in het basisparcours en is de laatste maanden echt een opkomend paard voor Guerdat.

Bokkend maar foutloos

Ahlmanns bokkende Dominator Z had in het basisparcours soms wel 20 cm over en bleef op sommige andere sprongen maar net boven het hout. De Duitser koos ook voor de buitenbocht in de barrage, waarin Dominator ook weer veel ruimte boven de balken liet. De hengst bokte wel een stuk minder dan in het basisparcours, wat gunstig was voor de tijd. Met 33,77 seconden ging Ahlmann naar de leiding.

Vervolgens liet Wilm Vermeir zien dat je echt wel binnendoor kon voor de dubbel én foutloos kon blijven, maar de Belg was in de rest van het parcours niet erg snel met Iq van het Steentje (v. Toulon): 38,35 seconden.

Lynch pakt de leiding

Denis Lynch pakte ook de binnenbocht met zijn KWPN’er GC Chopin’s Bushi (v. Contendro II), en bespaarde nog een galopsprong halverwege. De combinatie overleefde bovendien een dikke touché om de leiding over te nemen met 33,16 seconden. De Ier was met dit paard ook al vijfde vorige week in de wereldbekeretappe van Basel.

De Italiaan Emilio Bicocchi reed met Evita SG Z (v. Verdi TN) een nette ronde, maar ondanks een flinke galop in de laatste lijn was hij toch wat trager: 34,88 seconden. Daniel Deusser kreeg vervolgens een balk en zijn landgenoot Patrick Stühlmeijer deed het rustig aan, maar was wel foutloos met Varihoka du Temple (v. Luigi d’Aumury).

Korte bocht verplicht

Ook Ehning, de laatste die een Duitse thuisoverwinning kon behalen, nam de buitenbocht met Comme il Faut. Hij speerde er daarna wel vandoor, maar kon de tijd van Lynch en Ahlmann niet inhalen: 34,25 seconden. Het leek erop dat de binnenbocht toch echt verplicht was om te kunnen winnen. Dat was vervolgens ook direct het probleem voor Zwitser Brian Balsiger, die niet goed uitkwam op die bewuste draai, waarna zijn paard weigerde.

Robert Whitaker lukte het wel om de draai te maken en de dubbel foutloos door te komen, maar de Brit zag een paar hindernissen verder een balk uit de lepels vallen. Hij was wel sneller met zijn Catwalk IV (v. Colman), 32,01 seconden.

Van der Vleuten had niet de makkelijkste basisronde. De Nederlander redde zich op wonderbaarlijke wijze uit een vreemde afstand in de eerste combinatie. Hij mocht als laatste starten en koos in de barrage voor de buitenbocht. Hoewel Van der Vleuten flink doorreed in het tweede gedeelte, was zijn foutloze ronde in 35,54 seconden niet genoeg voor het podium.

Uitslag

Klassement wereldbeker (volgt)

Bron: Horses.nl