Wereldbeker Live Oak op naam van Farrel VDL

Met de door de VDL Stud gefokte Cardento-zoon Farrel heeft Daniel Coyle de Wereldbekerwedstrijd op CSI3*-W Live Oak International in Ocala gewonnen. Na een acht-koppige barrage was de Ier zijn collega's te snel af.

De Ierse ruiter Daniel Coyle vormt sinds 2017 een combinatie met Farrel VDL (Cardento uit Becherry ster pref prest van Stakkato, fokker VDL Stud uit Bears). Eerder werd deze inmiddels tienjarige ruin internationaal uitgebracht door de VDL stalruiter James Billington, die onder meer aan het WK voor zesjarigen deelnam in Lanaken. Via de WEF Sport Horse Auction kwam de KWPN’er in handen van zijn huidige eigenaren.

Vijf dubbel nul

Acht combinaties bleven foutloos in het 1.60m basisparcours van deze Wereldbekerwedstrijd in Ocala en vijf van hen realiseerden een dubbele nulrit. Daniel Coyle leverde die prestatie in de snelste tijd met Farrel en won daarmee 33.000 dollar.

Coyle en Farrel boekten onder andere winst in de 1.45m-Grand Prix van CSI2* Caledon in 2018. Het afgelopen jaar is de Cardento-zoon beperkt ingezet voor de internationale concoursen en nu lijkt hij klaar om in dit seizoen op het hoogste niveau te lopen.

Bron: KWPN