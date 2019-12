Wereldbeker Madrid voor Ehning, Van der Vleuten vijfde

Marcus Ehning haalde, net als drie jaar geleden, de volle punten op de Wereldbekerwedstrijd in Madrid. De Duitser reed een razendsnelle barrage in 43,30 seconden met Pret a Tout (v. Hiram Chambertin). De tweede plaats was voor Christian Ahlmann met de pas negenjarige geweldenaar Dominator 2000 Z (v. Diamant de Semilly). Derde werd Pieter Devos met Espoir (v. Surcouf de Revel).

De Italiaan Emilio Biocchi was goed voor de vierde plaats met een foutloze barrage in 44,93 seconden op Evita SG Z (v. Verdi TN). Laatste starter Maikel van der Vleuten kreeg met Beauville Z (v. Bustique) in de barrage een balk op eerste hindernis van de dubbel, maar was de snelste vierfouter in 44,43 seconden. Het was goed voor de vijfde plaats en 12 wereldbekerpunten.

Tussenklassement Wereldbeker springen

Steve Guerdat, die aan de leiding ging in het klassement, verdiende vandaag geen punten dankzij een balk in het basisparcours. Pieter Devos neemt met zijn derde plaats de leiding in het Westeuropese klassement over van de Zwitser. Scott Brash staat momenteel derde. Marc Houtzager is na zes van veertien etappes de beste Nederlander op de 22e plaats.

Uitslag

Tussenstand wereldbeker

Bron: Horses.nl