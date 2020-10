Wereldbekerwedstrijd in Lyon gaat door

Het duurde lang voordat de organisatie van Equita Lyon de beslissing nam of de wereldbekeromloop in hun stad doorgang kon vinden. Gisteren ging de kogel door de kerk: de wedstrijd gaat door, over negen dagen van 24 oktober tot 1 november. Voor de springruiters een goed bericht nadat al zeven kwalificatiewedstrijden voor dit seizoen zijn gecanceld.

Voor het wereldbekerseizoen van de West Europese liga waren inmiddels zeven van de dertien wedstrijden gecanceld. Naast Jumping Amsterdam hadden ook de organisaties van de concoursen in Oslo, Helsinki, Stuttgart, Madrid, La Coruna en Londen hun deuren gesloten wegens de coronacrisis.

‘Sport moet doorgaan’

De wereldbekerwedstrijd in Lyon wordt voor de springruiters de eerste kwalificatie voor de finale in Gothenburg volgend jaar van 31 maart tot 5 april. Voorzitter van de organisatie in Lyon Sylvie Robert zegt in een verklaring: “Maanden geleden hebben we ruiters en eigenaren toezeggingen gedaan om ze te ondersteunen, ze zijn zwaar getroffen door de pandemie. De sport moet doorgaan, ruiters en paarden moeten blijven trainen en wedstrijden rijden om zich voor te bereiden op toekomstige grote evenementen, zoals de wereldbekerfinale, het Europees Kampioenschap en de Olympische Spelen van 2021 in Tokio.”

De wedstrijd in Lyon zal zonder publiek worden gehouden. De 5* rubrieken lopen van 30 oktober tot en met 1 november en zullen live uitgezonden worden.

Bron World of Showjumping