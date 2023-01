Wereldbekerwinnaar Alamo naar Abdullah Al Sharbatly

Op instagram maakte Sergio Alvarez Moya dat zijn troef en de wereldbekerwinnaar van 2019 Alamo (Ukato x Equador) is verkocht. De nieuwe ruiter van de vijftienjarige KWPN'er wordt Saoedie-Arabische springruiter Abdullah Al Sharbatly. Het fokproduct van Daan Nanning was voor Moya succesvol met onder meer Steve Guerdat en Daniel Bluman.

Steve Guerdat boekte de meeste successen met Alamo met als hoogtepunt de overwinning in de wereldbekerfinale in Gotenburg in 2019. Begin 2021 haalde eigenaar Gerardo Pasquel Mendez hem terug naar huis om het paard zelf weer uit te brengen. Dat was echter van korte duur want hij gaf aan het eind van het jaar Alamo over aan Daniel Bluman.

Sergio Alvarez Moya

In februari 2021 werd de Ukato-zoon verkocht aan Real Madrid-ster Sergio Ramos en kreeg Sergio Alvarez Moya Alamo onder het zadel. Het paar won in hun eerste jaar onder meer de 3* Grand Prix in Gorla Minore en de 5* GP in Berlijn en had meerdere top tien klasseringen op de Global Champions Tour. In de GCT finale in Praag werd Moya met Alamo tweede in de Grand Prix.

Ook dit jaar was Moya succesvol met Alamo met overwinningen in Madrid en Sariego en in de 4* GP in La Coruña. De 5* wereldbekerwedstrijd in La Coruña was hun laatste optreden.

Na Kriskras DV, die net voor de jaarwisseling zijn internationale debuut maakte onder Dalma Malhas in Al Ain, en Ellen Whitakers Spacecake is Alamo het derde GP-paard die in korte tijd naar Saoedi-Arabië is verkocht.

Bron Instagram/St.Georg