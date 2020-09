Wereldbekerwinnaar Alamo naar Daniel Bluman

De KWPN-ruin Alamo (v. Ukato), die in 2019 met Steve Guerdat in het zadel de wereldbekerfinale won, is in januari al teruggegaan naar zijn Mexicaanse eigenaar Gerardo Pasquel Mendez. Aan Worldofshowjumping vertelt de Israëlische springruiter Daniel Bluman nu dat hij de teugels van Alamo overneemt.

Eigenaar Mendez heeft Alamo in wedstrijden gereden, thuis in Mexico en in de Verenigde Staten. Het duo trainde bij Bluman, die het paard nu gaat uitbrengen.

‘Unieke kans’

Bluman: “Mendez trainde de laatste maanden bij mij en hij moest meer tijd gaan besteden aan zijn bedrijf. Toen is mij gevraagd of ik interesse had. Het is een unieke kans om hem uit te brengen en ik heb heel veel geluk. Zeker nu we een Olympisch jaar in gaan. Ik heb de afgelopen maanden al met Alamo getraind en hem goed leren kennen. Ik ga dit weekend debuteren in een paar Medium Tour rubrieken en dan zien we het vanuit daar wel” sluit de Israëliër af. Bluman en Alamo doen mee aan de Gold Cup in Traverse City. In hun eerste rubriek samen wisten ze zich nog niet te klasseren.

Guerdat: ‘Mijn uiterste best doen’

Steve Guerdat zei na zijn overwinning in de Wereldbeker dat Alamo altijd zó goed zijn best doet dat hij als ruiter de verplichting tegenover het paard voelde om ook zijn uiterste te geven. De KWPN’er is gefokt door Daan Nanning uit Dalfsen en is twaalf jaar oud.

