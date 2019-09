Wereldbekerwinnaar Corbinian met pensioen

Steve Guerdat maakte op zijn website en via de social media bekend dat zijn Corbinian met pensioen gaat. Met de dertienjarige zoon van Cornet Obolensky won de de Zwitserse nummer een van de wereld de wereldbekerfinale in Gothenburg in 2016. In hetzelfde jaar werd Corbinian ook verkozen tot Paard van het Jaar in Zwitserland.

Steve Guerdat won in 2016 met Corbinian zijn tweede wereldbeker in Gothenburgen was onder meer met het Zwitserse team winnaar van de Nations Cup in Calgary. Verder was er dat jaar een tweede plaats in de GP van Luik, een derde plaats in de Rolex top tien finale in Genève en een derde in de GP van Londen Olympia.

Blessure

De zoon van Cornet Obolensky raakt in juli 2017 geblesseerd in een box op het CSI in Dinard. Maar in januari 2018 kwam het paar weer terug in de ring. Ze boekten overwinningen in Samorin en St. Gallen. De laatste wedstrijden liep Corbinian op de tour in onder de Zwitser Gianluca Agustoni.

‘Paard voelde niet goed aan’

Tegenover World of Showjumping verklaarde Steve Guerdat dat het paard na Bordeaux niet echt goed aanvoelde. Na een revalidatieperiode en wat lichtere parcoursen onder Agustoni verbeterde het paard niet. Samen met de eigenaar en andere betrokkenen werd besloten het paard met pensioen te laten gaan.

