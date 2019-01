Wereldkampioen Lianos overleden

Op 32-jarige leeftijd is de Holsteiner Gandini Lianos (v. Landlord) overleden. Lianos werd onder Rodrigo Pessoa wereldkampioen springen in Rome 1998. Voor Pessoa was Jos Lansink al succesvol met de ruin. Maar met zijn vertrek naar Zangersheide, verkocht Hans Horn het paard naar Vittorio Orlandi. Hier is Lianos gistermorgen ook overleden.

Onder Jos Lansink maakte Lianos al furore. In die tijd was Lansink verbonden aan de springstal van Hans Horn. Het paar won onder meer de Grand Prix’ van Den Bosch en Zürich. Toen Lansink naar België vertrok om bij Zangersheide te gaan werken, verkocht Horn de zoon van Landlord aan de Italiaan Vittorio Orlandi. Eerst kwam het paard onder Gianni Govoni, maar niet veel later (eind 1997) kroop Rodrigo Pessoa in het zadel.

Lianos in plaats van Tomboy

In 1998 kiest Pessoa tot ieders verbazing voor Lianos in plaats van Tomboy om op de wereldruiterspelen in Rome te rijden. De Braziliaan werd met zijn 25 jaar de jongste winnaar ooit. In de paardenwissel kreeg hij onder meer tegenstand van regerend Wereldkampioen Franke Sloothaak.

Twee keer GP Calgary

Naast de gouden medaille op het WK won Pessoa ook nog de Grand Prix’ van Calgary in 2000 en 2001, Genève in 1998 en 2000, de Prijs van Europa in Aken in 1999, niet te vergeten de Grand Prix’ van Amsterdam, Rotterdam, Falsterbo, Verona, Aarhus en nog veel meer.

In 2004 ging Lianos met pensioen en kwam terug bij Vittorio Orlandi op stal waar hij tot zijn dood bleef.

