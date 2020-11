Wesselina van Johnny Pals overleden

Johnny Pals heeft op Instagram laten weten dat zijn topmerrie Wesselina (v. Cumano) is overleden. De springruiter meldt niet wat er is gebeurd. Wesselina was 17 jaar oud en werd gefokt door A.J. de Vetter uit Heikant. De merrie werd tot 2015 uitgebracht door de Belg Gilles Dunon en daarna door Pals.