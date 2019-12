Westfaalse hengst Cordynox verder onder Calvin Böckmann

De jonge Duitse springruiter Calvin Böckmann krijgt de hengst Cordynox (Cornado I x Polydor) onder het zadel. De twaalfjarige Westfaler van Landgestüt Warendorf liep twee jaar succesvol onder Marcus Ehning en daarna onder Ehnings toenmalige stalamazone Kendra Claricia Brinkop.

De Cornado I-zoon Cordynox werd doo Ewers, Josef en Winfried Ewers gefokt en opgeleid door Jens Goldfuss. De hengst werd in 2009 in Westfalen goedgekeurd en een paar jaar later kreeg hij ook in Hannover zijn dekbrevet. Het was direct een opvallend springpaard en werd met hoge punten voor de springonderdelen tweede in de 70-dagentest.

Marcus Ehning

Onder Jens Goldfuss sprong Cordynox op het WK in Lanaken in 2014 en kwam daarna bij Marcus Ehning op stal. Ehning won met de hengst onder meer de Six Bar wedstrijden in Amsterdam en Wenen en reed goede klasseringen op de Global Champions Tour wedstrijd in Doha, wereldbekerwedstrijd in Leipzig en op de 5* in Bazel.

Via Brinkop naar Böckmann

In 2017 nam Kendra Claricia Brinkop, destijds stalamazone bij Ehning, de teugels van de hengst over. Het paar werd onder meer vijfde in het Championat van Nörten-Hardenberg. Dit jaar zat Laura Hinkmann van het Landgestüt Warendorf kort in het zadel en vervolgens opnieuw Jens Goldfuss voordat de hengst aan Calvin Böckmann werd toegewezen.

De achttienjarige Böckmann geldt als een van de meest getalenteerde jonge ruiters in Duitsland. Hij won EK medailles in het eventing en het springen.

Bron St.Georg