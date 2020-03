Wie wil er een aandeeltje Cheppetta?

Wie wil investeren in een topspringpaard, moet meestal met meer dan 50.000 euro over de brug komen. Maar voor dat geld koop je nu wel een aandeel in Cheppetta (v. Chepetto). Dat heeft Vivaldi Jumping, het bedrijf van Cheppetta's nieuwe ruiter Kevin Staut, bekendgemaakt. Er zijn nog enkele aandelen te koop en je moet de merrie delen met 39 andere eigenaren.

Vivaldi Jumping en Château Bacon Stables hebben het ‘Cheppetta Syndicate’ opgericht, zo laten ze in een persbericht weten. De merrie is gesyndiceerd in veertig aandelen van elk € 50.000. “Deze syndicatie biedt nieuwe investeerders de mogelijkheid om deel te nemen aan de carrière van een uitzonderlijk springpaard.” zo laten de initiatiefnemers weten.

Cheppetta werd tot voor kort gereden door de Belgische Céline Schoonbroodt – De Azevedo. Het duo was onder meer succesvol in de Wereldbekerwedstrijd van Helsinki, afgelopen oktober.

