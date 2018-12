Wiering en Lemmen op het podium in Lier

Vanochtend behaalden Harrie Wiering en Patrick Lemmen een podiumplaats in de jonge paarden rubrieken in het Belgische Lier. Wiering greep de overwinning in de combineerde rubriek van de vijf- en zesjarigen en Lemmen werd derde bij de zevenjarigen. Doron Kuipers en Suus Kuyten pakten beiden bij de zevenjarigen een top tien klassering.

Wiering was met de zesjarige Gweedore vd Groote Kamps Z (v.Glasgow vh Merelsnest) zijn concurrenten te snel af. De Nederlander klokte een tijd van 56,14 in het direct op tijd parcours en schreef daarmee de overwinning op zijn naam. De plaatsen twee en drie waren voor de Britten Charlotte Arnold (Leestone Blue Voltet) en Leonie Aitkenhead (Heart Third).

Zevenjarigen

De zevenjarigen rubriek kwam op naam van de Brit James Smith. Smith klokte met Garfunkel (v.Caridas Z) een tijd van 24,25 in de tweede fase en mocht de eerste prijs in ontvangst nemen. Patrick Lemmen zette van de Nederlanders het beste resultaat neer. Lemmen reed Giruso H (v.Indoctro) met een tijd van 25,03 naar een mooie derde plaats. Doron Kuipers mocht met Girl Next Door Pr (v.Bernini) als vijfde opstellen en Suus Kuyten werd met Gacarla VDL (v.Arezzo VDL) nog negende.

Bron: Horses.nl