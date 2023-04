Harry Wiering pakt GP Riesenbeck

Harry Wiering heeft zondagmiddag de 2* Grote Prijs van Riesenbeck over 1,45 m gewonnen met Harley (v. Carrera). De Nederlander was bijna drie seconden sneller aan de finish dan de als tweede geplaatste Duitse ruiter Philip Rüping met Chatolinue PS (v. Diablo Blanco). Derde werd Michael Symmangk met Caillaux (v. Cornado I).

In de barrage mocht Harry Wiering als een-na-laatste aan de start komen in de twaalfkoppige barrage. Toen Wiering de baan in kwam, stond Philip Rüping net een rondje aan de leiding. Hij had een tijd van 40,01 seconden neergezet, wat al een aardige verbetering was ten opzichte van Symmangk. Wiering versnipperde de tijd en ging met de zege naar huis.

Veldhuis

Steven Veldhuis viel net buiten de prijzen. Met Iregina reed de Nederlander een snelle vierfouter in de basisomloop.

Uitslag

Bron: Horses.nl