Wilhelm Genns Bugatti op muur World Equestrian Center Wilmington

De Amerikaanse kunstenares Kristi Rauckis begon even voor kerstmis met een immens groot schilderij op een muur in het World Equestrian Center in Wilmington, Ohio. Op het kunstwerk van 35 bij 6 meter komen vier paarden waaronder het Grand Prix-paard Bugatti (v. Heartbreaker) van de in Amerika wonende Duitser Wilhelm Genn.

Zo’n twaalf meter boven de grond werkt de 25-jarige Kristi Rauckis bijna continu aan het enorme project. Over twee weken moet het schilderij ‘4 paarden’ af zijn, dan begint het nieuwe seizoen voor het World Equestrian Center. Drie jaar geleden kwam Rauckis in Wilmington bij World Equestrian Center. Ze vond dat het tijd werd om iets terug te geven aan de plek waar ze zich als kunstenaar heeft gevestigd en waar ze de steun kreeg om creatief te groeien.

Duitser Genn al jaren in Ohio

Op de muurschildering springt het Grand Prix-paard Bugatti van Wilhelm Genn er letterlijk en figuurlijk uit. De Duitser die al tientallen jaren woont en werkt in Lebanon in de Amerikaanse staat Ohio, won met de dertienjarige Heartbreaker-zoon de wereldbekerkwalificatie in Sacramento. Begin november werd het paar tweede in Las Vegas, waardoor Genn tweede staat in het klassement voor de finale in Gothenburg.

Bron Spring-reiter.de