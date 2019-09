Wilhelmus voor Ansems en Morssinkhof met VDL Zirocco Blue-dochters

In Bonheiden galmde gisteren twee maal het Wilhelmus door de speakers. Zowel Jack Ansems als Skye Morssinkhof eisten de eerste prijs op. Ansems in de 3* 1.45m Big Tour en Morssinkhof in de 3* 1.35m Small Tour, beiden in het zadel van een VDL Zirocco Blue-dochter.

In de Big Tour plaatsten maar liefst 23 combinaties zich voor de barrage. Ansems zat achterin het deelnemersveld en had als 20e starter in de barrage de rondes van de concurrentie goed kunnen bestuderen. Twee combinaties voor hem startte de Britse Laura Renwick met Top Dollar VI (v.Dollar du Murier). De amazone ging razendsnel het parcours door en het leek niet sneller kunnen dan de 40,80 die de amazone de leiding bracht.

Net iets sneller

Toch was Ansems de Britse net iets te snel af. In het zadel van Fliere Fluiter (v.VDL Zirocco Blue) finishte de Nederlander net 17 honderdste van een seconde sneller. Een tijd van 40,63 bezorgde Ansems de overwinning. Renwick werd tweede voor Max Sebrechts en Anita du Park (v.Quick Star) die een tijd van 42,10 reed. Kim Emmen en Delvaux (v.Chacco Blue) reden een foutloze barrage en met een tijd van 45,23 eindigde de Nederlandse op de zevende plaats.

Morssinkhof op kop

In de 1.35m rubriek was Skye Morssinkhof iedereen te snel af. De amazone stuurde haar VDL Zirocco Blue-dochter G-Vingino-Blue als tweede starter rond in 29,36 en was daarmee tweehonderdste van een seconde sneller dan de nummer twee. Patrick Döller en N’Oubliez Jamais (v.Nintender) waren die nummer twee met een tijd van 29,38 seconden. Gregory Wathelet maakte met Carleyle (v.Connor) de top drie compleet met een tijd van 30,83. De Belg starte als eerste in de proef, moest met Morssinkhof als tweede starter de leiding al direct uit handen geven en werd uiteindelijk derde.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl