Wilhelmus voor Bulthuis, Morssinkhof ook op podium in Opglabbeek

Niels Bulthuis snelde vanmiddag naar de winst in de 1.40m proef op Sentower Park. De Nederlander hield Thiago Ribas da Costa en Micky Morssinkhof achter zich in de direct-op-tijd rubriek en liet het Nederlands volkslied klinken op Belgisch grondgebied.

Bulthuis zadelde voor de proef de 15-jarige Freebird (v.Lupicor) en reed tweeënhalve seconde sneller dan de nummer twee. Het duo klokte 56.77 en ging er met de overwinning vandoor. Ribas da Costa stuurde zijn Kassandra van ’t Heike (v.Epleaser) rond in 59.27, maar kwam tekort op Bulthuis en moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Top vijf

Micky Morssinkhof maakte het podium compleet. Met Elianca (v.Carthino Z) klokte de amazone 60.63 en mocht Morssinkhof als derde opstellen in de prijsuitreiking. Marcus Ehning kwam met Mill Creek Filippa K (v.For Contest) binnen in 61.57 seconden en viel net naast het podium op de vierde plaats. Hans-Dieter Dreher en Cachacco Blue (v.Chacco-Blue) deden er 61.89 seconden over en eindigden als vijfde.

Bron: Horses.nl