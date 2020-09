Wilhelmus voor Harrie Smolders en Jorinde Dolfijn op zondag in Lier

In de 2* Grote Prijs van Lier liet Harrie Smolders zien dat hij het winnen nog niet verleerd is. De Nederlander wist samen met vier collega's de nul op het scorebord te houden in het basisparcours. In de barrage barstte de strijd los en kwam Smolders als allerbeste uit de bus. De Nederlandse Josta van Straaten eindigde in de top acht. Bij de zevenjarigen was het raak voor Jorinde Dolfijn en eindigde de amazone bovenaan.

De 2* 1.45m Grand Prix op het Azelhof bleek een zware opgave. Er verschenen 52 deelnemers aan de start waarvan er maar liefst 11 onderweg de hand opstaken en opgaven. Vijf combinaties wisten de lei schoon te houden. In de barrage was Harrie Smolders uiteindelijk oppermachtig. De Nederlander stuurde Monaco (v.Cassini II) zeer snel rond in 38.89 seconden en pakte de overwinning.

Bettendorf en Appelen

De amazone Charlotte Bettendorf kwam nog het dichtst bij de tijd van Smolders. De Luxemburgse finishte met Nababette Z (v.Nabab de Reve) in een tijd van 39.46 en moest toch in Smolders haar meerdere erkennen. Jeroen Appelen en Lunatique De Kwakenbeek (v.Cicero Z) waren bijna een seconde langzamer dan Betterdorf. Een tijd van 40.35 bezorgde de Belg de derde prijs.

Josta van Straaten

Vier combinaties hielden in het basisparcours de lei wel schoon, maar moesten een punt voor tijd laten noteren. 1 van die combinaties was Josta van Straaten. De amazone liet met Dior Bin Sarah (v.Flipper d’Elle) weliswaar alle balken in de lepels, maar kwam net iets te laat door de finish. De Nederlandse werd met dit resultaat nog zevende. In de 1.40m rubriek van zondag werd van Straaten nog vijfde met Erachelle-S (v.Toulon).

Dolfijn op kop

In de zevenjarigen rubriek klonk ook het Wilhelmus door de speakers. De overwinning in de finale viel in de Nederlandse handen van Jorinde Dolfijn. De amazone bleef als enige combinatie dubbel foutloos met Jacoba Stud Imosa (v.Biscayo) en mocht voorop in de ereronde. Van Straaten was er hier ook vooraan bij. Met Ionne-S (v.Corland) werd de Nederlandse derde.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl