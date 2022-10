Willem Greve: ‘Deze overwinning is geen toeval’

Willem Greve won zaterdagavond met zijn tophengst Grandorado TN N.O.P. de driesterren Grote Prijs van Indoor Friesland. Het was voor Greve de eerste Grote Prijs sinds hij in juli twee weken voor het WK in Herning zijn enkel en arm brak. De regerend Nederlands kampioen overtuigde met een voortreffelijke barrage.

Greve was uitzinnig van vreugde na zijn superieure barragerit, waarin zijn tophengst Grandorado TN N.O.P. liet zijn tot de beste springpaarden van de wereld te behoren. “Ik heb een roerige periode achter mij gehad na mijn blessure in juli. Dat was echt een domper twee weken voor het WK”, vertelt Greve tijdens de prijsuitreiking. “Ik wil dan ook iedereen bedanken die mijn gesteund heeft en zeker de mensen op stal, Ria van Team Nijhof die Grandorado in die periode gereden heeft en ook Marc Houtzager die elke week met hem gesprongen heeft. Zonder hun was deze overwinning niet mogelijk geweest.”

De overwinning is een opsteker voor Greve, die met Grandorado TN N.O.P. in alle landenwedstrijden die hij dit seizoen reed dubbel foutloos bleef en het WK in Herning moest missen. “Deze overwinning is geen toeval, maar een bevestiging van de vorm die we hadden afgelopen zomer. Ik ben er blij mee. Ik heb mijn blik op de Spelen van Parijs gericht. Dat is het ultieme doel met Grandorado.”

Bron KNHS