Willem Greve en Carambole pakken podiumplaats in hoofdrubriek Neumünster

Willem Greve verkeerd op het moment in goede vorm. Na zijn derde plaats met Grandorado TN bij de zevenjarigen (v.Eldorado vd Zeshoek) pakte de Nederlander ook in de hoofdrubriek in Neumünster een podiumplaats. Dit keer in het zadel van de 15-jarige Carambole (v.San Patrignano Cassini).

Haßmann reed met Balzaci (v.Balou du Rouet) een super snel rond in tijd van 52,88 en was daarmee precies een seconde sneller dan de nummers twee Katrin Eckermann en haar KWPN’er F.C. Okarla (v.Verdi). Greve zette met Carambole in de 1,50m direct op tijd proef een tijd neer van 55,63. De Markeloër moest in Felix Haßmann en Katrin Eckermann zijn meerderen erkennen en werd derde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl