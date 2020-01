Willem Greve en Harrie Wiering laten Wilhelmus klinken in avondrubrieken Zuidbroek

Willem Greve en Harrie Wiering waren gisteravond de gevierde mannen in Zuidbroek. Greve schreef de 1.45m Big Tour kwalificatie op zijn naam met slechtst één honderdste van een seconde verschil en hield Beau Schuttelaar op nipte achterstand. Wiering was de winnaar van de Sixbars rubriek en verwees Jens Thys en Leon Thijssen naar de tweede en derde plaats.

In het 1.45m klassiek met barrage behaalden 14 combinaties de barrage en daarin was Willem Greve iedereen te snel af. Greve koos Gogo (v.Zirocco Blue) voor de proef en reed de merrie zeer snel het barrage-parcours rond. Een tijd van 33.48 betekende winst voor de Nederlander.

Beau Schuttelaar volgde Willem Greve op de hielen. De amazone van Stal Thijssen kwam met Florida Balia NL (v.Bustique) slechtst één honderdste tekort op Greve en mocht met een tijd van 33.49 als tweede opstellen in de prijsuitreiking. Na zijn derde plek van donderdag herhaalde Daan van Geel dat kunstje gisteravond nogmaals. Met Djam (v.Canturano) liet van Geel de tijd stilstaan op 33.82 seconden en eindigde daarmee als derde. Rolf-Goran Bengtsson (Ermindo W) en Eric ten Cate (Lacoste 145) maakten de top vijf compleet op de plaatsen vier en vijf.

In de Sixbars-competitie verschenen 14 combinaties aan de start en Harrie Wiering kwam daarin als sterkste uit de bus. De Nederlander hield de lei schoon met Gweedore vd Groote Kamps Z (v.Glasgow van ’t Merelsnest) op het 1.90m en pronkte bovenaan de uitslagenlijst. Jens Thys werd met Cadeau Z (v.Cador) tweede en Leon Thijssen en Famous H (v.Diarado) eindigden als derde.

Bekijk hieronder de video’s van Willem Greve en Harrie Wiering.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl/ClipMyHorse/Facebook

