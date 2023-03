Willem Greve en Highway M TN schitteren in Saut Hermès Parijs met tweede plaats 1.55m

Wanneer Willem Greve en Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek) de ring binnen rijden is het genieten geblazen. Gisteren sprong de combinatie al naar een zevende plaats in het 1.50m en vandaag deden ze daar nog een schepje boven op. In het 1.55m Saut Hermès Parijs moesten ze alleen Max Kühner voor laten en werden met twee foutloze rondes tweede.

De hoofdrubriek van de zaterdag was een CSI5* rubriek over een hoogte van 1.55m. Het parcours werd gesprongen over twee rondes waarin Willem Greve als enige de Nederlandse eer hoog hield. En hoe. Hij stuurde Highway M TN twee keer foutloos naar de finish en de gereden tijd van 45 seconden was bovendien goed voor een tweede plaats achter Max Kühner.

Top drie

De Oostenrijker reed op zijn beurt Eic Coriolis Des Isles (v. Zandor) foutloos in 44.72 seconden naar de finish en bleef daarmee Greve nipt voor. De eerste plaats was bovendien ook nog eens goed voor ruim 30.000 euro. Voor Willem Greve lag er ruim 18.000 euro klaar en Kendra Claricia Brinkop, die derde werd, mocht ruim 13.000 euro mee naar huis nemen.

Uitslag

Bron: Horses.nl