Willem Greve net naast het podium YH Groß Viegeln

In de rubriek voor zeven- en achtjarige springpaarden viel Willem Greve vanochtend net naast het podium. Marcus Ehning zette na zijn overwinning in de Big Tour gisteren zijn zegereeks voort en schreef de jonge paarden finale op zijn naam.

Maar liefst 24 van de 60 combinaties plaatsten zich voor de barrage. Ehning klokte met de achtjarige Stargold (Stakkato Gold x Lord Weingard) 35,02 seconden en was daarmee meer dan twee seconden sneller dan de nummer twee. Die nummer twee was Markus Renzel met C-Steffra (Clarimo x Lavall). De Duitser zette een tijd neer van 37,37 en moest in zijn landgenoot Ehning zijn meerdere erkennen.

Net niet voor Greve

Maximilian Lill maakte de top drie compleet. Lill finishte met de zevenjarige Skip Rock (Semper Fi x Grandeur) in 37,50 en pakte daarmee de derde prijs. Willem Greve en zijn achtjarige Gogo (Zirocco Blue x Indoctro) kwamen binnen in 37,72 en vielen daarmee net naast het podium op de vierde plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl