Willem Greve pakt voor tweede jaar op rij Youngster Cup-finale Neumünster met Eldorado vd Zeshoek-zoon

Willem Greve heeft een stel talentvolle hengsten onder het zadel, waaronder ook de Blom Cup-kampioen van vorig jaar: de Eldorado van de Zeshoek-zoon Highway M TN. Met deze hengst won hij gisteren de Youngster Cup-finale op het CSI3* in Neumünster en herhaalde daarmee zijn kunstje van vorig jaar.

Het slotstuk voor de jonge paarden op het driesterrenconcours in Neumünster was een twee-fasen 1.40m-proef, voor zeven- en achtjarige paarden. Willem Greve bleef met de KWPN-goedgekeurde hengst Highway M TN (Eldorado van de Zeshoek uit Zelana V PROK van Chellano Z, fokker Peter Verdellen uit Horst) voor op vijf Duitse combinaties en snelde met mooie voorsprong naar de overwinning.

Twee jaar op een rij

In totaal bleven 18 combinaties foutloos in de eerste fase, waarna ze aan de tweede fase konden beginnen. Ook op vrijdag en zaterdag sprongen Greve en Highway M TN al foutloos in de Youngster Cup. Vorig jaar won de ruiter de Youngster Cup-finale ook al, toen met Grandorado TN, eveneens een nakomeling van Eldorado van de Zeshoek.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: KWPN