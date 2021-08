Willem Greve: ‘Superdag met een perfecte finish’

Willem Greve had gisteren met zijn hengsten een topdag op de Stephex Masters in Brussel. Met zijn zeventienjarige Carambole (Cassini x Concerto) won hij het hoofdnummer over 1,50m en op Highway M TN (Eldorado van de Zeshoek TN x Chellano Z) werd Greve tweede in het 1,45m. "Dit was een superdag met een perfecte finish", aldus de springruiter uit Markelo.

“Beide hengsten sprongen vandaag geweldig, misschien moet ik nu maar naar huis gaan, want veel beter dan dit zie ik het niet worden”, zegt Willem Greve over zijn resultaten in de CSI5* rubrieken. “Dit was een superdag met een perfecte finish. Voor een openingsrubriek over 1,50m was dit een mooie proef waarin de parcoursbouwer veel beslissingen aan de ruiters liet. Wel of niet strak draaien of een pasje uitlaten maakte het verschil. Met zijn ervaring heeft het geen zin om met Carambole een mooie scholingsronde te rijden. Ik ben niet te hard van stapel gelopen, maar ik wilde wel competitief zijn en mijn paard laten weten dat het tijd is voor de wedstrijd.”

‘Hij maakt mijn leven gemakkelijk’

Greve vervolgt: “Carambole is heel slim, versnelt snel, draait scherp en verliest geen tijd over de hindernissen door meters te hoog te springen. Hij maakt mijn leven gemakkelijk, heel gemakkelijk zelfs. En om aan een toch al fantastische dag nog iets toe te voegen: geniet ik erg op deze wedstrijd. Niet alleen vanwege de goede resultaten, ook de sfeer, het publiek geven dit evenement zeker een extra dimensie.”

Bron Persbericht Stephex Masters