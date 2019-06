Willem Greve: ‘Voor zelfde geld had ik die paal in m’n keel hangen’

Outdoor Wierden werd zaterdagmiddag getrakteerd op een winnaar van ‘eigen’ bodem. Tukker Willem Greve hield acht barrage kandidaten van zich af in de Grote Prijs op 1.45m niveau met een merrie die nog nooit een Grand Prix had gesprongen. Over zijn laatste sprong in de barrage werd nog veel gesproken, meters ver van tevoren afgezet en toch foutloos blijven. De achtjarige Gogo (Zirocco Blue VDL x Indoctro) heeft nog veel meer in haar mars.

“Ja, die laatste sprong. Ik zag een heel lange afstand en dan moet je daar maar voor gaan. Voor hetzelfde geld had ik die paal in m’n keel hangen”, lacht Willem Greve na afloop. “Ik had sneller moeten zijn van hindernis één naar twee naar drie. Dennis van den Brink deed dat goed, zijn tijd was nog beter maar hij kreeg een fout.”

Geen botbreuken

De Roelofsen Horse Trucks Grote Prijs begon ongelukkig met een nare val van de Russische Valeria Sokolova, waardoor de wedstrijd drie kwartier vertraging opliep. Ze werd per ambulance afgevoerd. In het ziekenhuis werden geen breuken geconstateerd. Van de 47 combinaties kwam Pim Mulder als eerste foutloos over de finish met BCO Milton Z (v. Mylord Carthago) en zijn aftrap in de barrage bleek goed voor de vijfde prijs. Wie overal voorlangs draaide en foutloos bleef, trakteerde zichzelf op een topvier positie. Kars Bonhof op Casina (v. Calido I) werd tweede, de Japanner Eiken Sato op Saphyr des Lacs (v. Mr.Blue) derde en de Braziliaan Nando de Miranda op Zandora Z (v. Zandor) vierde.

Aparte merrie

“Deze merrie blijft lintjes meenemen”, vertelt Willem Greve als hij met Gogo uit de prijsuitreiking komt. “Altijd fijn als je op concours gaat en je weet dat de kans op een balk niet groot is. Dit was haar eerste Grote Prijs. Een heel aparte merrie is het. Met heel veel brand. Ze zich zichzelf weleens in de weg, maar ze zit in de stijgende lijn. Ik ontdekte haar hier in Wierden in de winter toen ze zes jaar was en kocht haar samen met Marc Houtzager en Julia Kayser. Ze heeft al veel gewonnen. Vorig jaar het NK voor zevenjarigen in Ermelo. Ze won de finaleproef voor jonge paarden in Treffen en was vierde in Gross Viegeln.”

‘Ik wilde Wierden toch niet overslaan’

Willem Greve had maar twee paarden mee naar Outdoor Wierden. “M’n hengsten hebben dagelijks dekverplichtingen. Die start ik morgen wel in Haaksbergen. Ik wilde Wierden toch niet overslaan. Het is een heel mooi en leerzaam concours voor de paarden. Super voor ruiters die graag één- en tweesterren niveau willen rijden. Voor ons, professionals, een ideale gelegenheid om jongere paarden ervaring op te laten doen of de betere paarden wat luchtere rondjes te laten lopen wat Doron Kuipers bijvoorbeeld deed. Volgende week zit ik met hem in het team in de landenwedstrijd in Sopot.”

Andere concentratieboog

In gedachten zit Willem Greve al in Polen. “Vanochtend heb ik thuis eerst m’n merrie voor Sopot getraind. Toen was ik nog niet echt met deze Grote Prijs bezig. Natuurlijk probeer je wel te winnen, maar de concentratieboog is wel wat anders dan wanneer je de landenwedstrijd van Rome binnenrijdt.” Op de vraag van de aanwezige Tubantie-journalist waar de ruiter het meest naar uitkijkt: Polen of CSI Twente schiet het antwoord er direct uit. “Polen natuurlijk. Daar rijd ik in het oranje jasje naar binnen, dat doet wat met je. Het allerhoogste niveau. De landenwedstrijd telt ook mee voor de punten in de landenleague, dus we hopen daar een goed resultaat neer te zetten met het team. Zo’n vijfsterren concours is toch heel wat anders dan bijvoorbeeld Wierden, maar ik had dit niet willen missen. Er zit hier een aantal jonge jongens in het team dat Wierden een boost wil geven. Er stonden hier driehonderd paarden op stal. Dat hadden er nog wat meer kunnen zijn, maar de concurrentie onder de concoursen is gigantisch. Er zijn ruiters in Wiesbaden, Cannes, De Wijk, Eext, stuk voor stuk mooie concoursen. We moeten blijven nadenken hoe we Wierden in de spotlights kunnen houden onder de ruiters. Aan de faciliteiten ligt het niet, die zijn super, de locatie is uniek.”

Tukkers vooraan erbij

En zo werd de zaterdag afgesloten. Steven Veldhuis uit Haaksbergen ging eerder op de dag naar huis met een tweede zege op Ido W (v. Carambole) in de proef voor jonge paarden. De in Tubbergen wonende Ier Conor Drain won het 1.35m met Forever (v. C-Ingmar). De Wierdense amazone Britt Wiefferink werd in het 1.25m geklopt door Yu-Lung Chen uit Chinees Taipei op de KWPN-gefokte merrie Evira’s Uno (v.Numero Uno).

Bron: Outdoor Wierden/Horses.nl