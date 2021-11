William Funnell sneller terug dan verwacht: ‘Het waren zware weken’

Tijdens de Nations Cup wedstrijd in Sopot (Polen) in juni brak William Funnell zijn enkel. De Britse ruiter crashte in een oxer en werd daarna met brancard de ring uit gehaald. Funnell stond op de short list voor de Olympische Spelen, maar die droom spatte uiteen. De ruiter moest geopereerd worden en revalidatie zou maanden duren. Maar Funnell reed afgelopen weekend alweer zijn eerste rondjes op het CSI in Lier.

“Het zijn drie, vier moeilijke maanden geweest zonder paard te rijden,” vertelde William Funnell aan H&H. “Ik heb hard moeten werken om dit stadium te bereiken. De artsen vertelden me eerst dat het minstens zes maanden zou duren, maar dat het ook wel een jaar kon duren voordat ik weer zou kunnen rijden.”

‘Een kilometer zwemmen’

Afgelopen weekend echter maakte Funnell al zijn rentree in de ring op het concours in Lier en mikt op een terugkeer op vijf-sterren niveau op eigen bodem tijdens de London International Horse Show in volgende maand (16-20 december). “Ik kon heel weinig doen toen ik nog krukken had, maar zodra het gips eraf was, ben ik elke ochtend een kilometer gaan zwemmen – ik ben nu waarschijnlijk fitter dan voorheen! Ik kan nog steeds niet te ver lopen of rennen, en fietsen is eigenlijk makkelijker dan lopen.”

‘Ben weer redelijk in staat een paard te volgen’

In Lier sprong Funnell vorige week verschillende proeven met de negenjarige merrie Equine America Billy Picador en de achtjarige Billy McDermit. Deze week is de Brit weer actief op de Peelbergen waar hij zijn Olympische hoop Billy Diamo aan de start brengt. “Ik moet nu weer wedstrijden gaan rijden om er zeker van te zijn dat ik fit genoeg en klaar ben om voor Kerstmis weer op vijfsterrenniveau te springen, en de paarden zijn er ook een lange tijd uit geweest,” legde William uit. “Het was een kwestie van nu of nooit. Afgelopen week was best goed, het lijkt allemaal goed te gaan. Ik was toch redelijk in staat om de paarden te volgen!”

Bron Horse&Hound