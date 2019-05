William Funnell’s Billy Congo uit de sport

De achttienjarige hengst Billy Congo (Vechta x Animo) wordt door zijn eigenaar en ruiter William Funnell uit de sport terug getrokken. De hengst gaat volledig de fokkerij in. Een van de grootste successen was het winnen van de gouden medaille met het Britse team op de Europese kampioenschappen in Herning in 2013.

Billy Congo werd in 2001 geboren bij Donal Barnwell die nog steeds mede-eigenaar is. Zijn moeder Billy Autumn (v. Animo) sprong zelf al op het hoogste niveau onder de Canadese Lindsay Wendt. Uit de lijn komen de 1,60m paarden Billy Orange (v. Animo) en Billy Buttercup (v. Vechta).

Team goud op EK

William Funnell kreeg de zwartbruine hengst al vroeg onder het zadel en bleek direct een winnaar in handen te hebben. 2013 was het beste jaar voor het paar met het winnen van team goud op het EK in Herning en de hengst werd het meest succesvolle paard van de Global Champions Tour.

‘Once in a lifetime’

Funnell: “Congo is voor mij een ‘once in a lifetime’ paard. Hij bracht me niet alleen een gouden medaille en veel Grand Prix-overwinningen, maar hij was ook van enorm belang voor het fokprogramma van onze Billy Stud. Hij is de vader van veel van onze toppaarden waaronder mijn Derby-winnaar en WK-paard Billy Buckingham.”

Bijna 30 kinderen van Billy Congo springen inmiddels internationaal vanaf 1,40m en hoger. Bij het AES staan inmiddels 343 kinderen van hem geregistreerd.

Bron World of Showjumping