William Whitaker pakt tweede overwinning op Olympia Horse Show, Bart Bles in top 10

Op de Olympia Horse Show boekte William Whitaker vandaag zijn tweede overwinning van deze editie. De Brit deelde gisteren al de winst in de Puissance en vandaag in de Snowflake Stakes 1.45m direct-op-tijd rubriek liet Whitaker weer het Britse volkslied door de speakers klinken. Bart Bles pakte een mooie top 1o klassering in de proef.

Whitaker stuurde zijn RMF Chacco Top (v.Chacco-Blue) zeer snel rond in 59.45 seconden en pakten daarmee de winst. Enkel Emanuele Gaudiano klokte met zijn razendsnelle Carlotta een snellere tijd van 58.43, maar moest vier strafpunten incasseren. Pius Schwizer deed er met Cas (v.Casall) 62.71 seconden over en mocht achter Whitaker plaatsnemen in de prijsuitreiking.

Top van het klassement

Holly Smith eindigde als derde achter Schwizer. De Britse finishte met Flipper Darco UK Z (v.Flipper d’Elle) in 63.30 en maakte de top drie compleet. De Oostenrijker Max Kühner en PSG Future (v.Cash and Carry) tekenden met 64.46 seconden voor de vierde plaats. Op de vijfde plaats vinden we Olivier Philippaerts en Freesby de Vy (v.Deister) met een tijd van 66.06. Bart Bles zadelde Expert (v.Tangelo vd Zuuthoeve) voor de proef. De Nederlander kwam binnen in 71.42 seconden en eindigde daarmee nog als negende.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl