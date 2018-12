William Whitaker verruilt België voor Amerika

De Britse springruiter William Whitaker verlaat na ruim twee jaar de stallen van de Belg Ludwig Criel. De 29-jarige ruiter vertrekt naar Amerika waar hij in Florida voor de Rushy Marsh Farm gaat werken. De Amerikaanse stal van Monica en Frank McCourt bezit een aantal toppaarden die door Jessica Springsteen en Dennis Lynch worden gereden.

Met de paarden van Ludwig Criel is William Whitaker heel succesvol geweest, met de sBs-hengst Utamaro D Ecaussines als eerste paard. Op de zoon van Diamant de Semilly bereikte de Brit de Europese kampioenschappen in Gothenburg en de wereldruiterspelen in Tryon. Dit weekend won Whitaker met de hengst ook de wereldbekerkwalificatie in London Olympia.

Paarden van Denis Lynch

Volgende maand begint William Whitaker aan de nieuwe uitdaging in Amerika. Hij krijgt op de nieuwe stal de paarden RMF Echo de Laubry (v. Virus de Laubry) en RMF Cadeau de Muze (v. Nabab de Reve) te rijden. De beide paarden werden door Denis Lynch uitgebracht.

Bron Horseman