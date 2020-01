Wilton Porter en Marco Kutscher nemen afscheid van toppers

Meerdere transfers in springpaardenland dit weekend. Zo neemt Wilton Porter afscheid van toppaard Caletto Cabana (v. Cassini I) waarmee hij op het hoogste niveau successen vierde. Marco Kutscher ziet Böckmanns Lord Pezi Junior (v. Lord Pezi) vertrekken.

Porters toppaard is naar Qatar verkocht. Porter, die getraind wordt door Jeroen Dubbeldam, reed de dertienjarige Holsteiner onder meer in de Nations Cups in Flasterbo, Hickstead en Wellington. “Ik zal hem missen, maar ben erg trots op wat we bereikt hebben” laat Porter weten. “Ik heb er zin in om samen met Jeroen weer nieuw talent op te leiden.”

Pedro Veniss neemt teugels Böckmanns Lord Pezi Junior over

Braziliaan Veniss zal voortaan Böckmanns Lord Pezi Junior (v. Lord Pezi) uitbrengen. De hengst is opgeleid tot 1m60 niveau door Duitser Marco Kutscher en daarvoor door Hartwig Rohde. Veniss laat weten blij te zijn met de hengst en uit te kijken naar het komende jaar. “Ik zal hem voor het eerst uitbrengen in Oliva Nova volgende week en daarna in de Sunshine tour.”

Bron: Worldofshowjumping / Horses.nl