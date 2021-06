Wilton Porter schittert in Wierden

Wilton Porter zegevierde zondagmiddag in de boeiende strijd om de Nijwa Grote Prijs van het CSI2 Outdoor Wierden over 1,45 meter met zijn geroutineerde zestienjarige merrie Diamonte Darco (v. Unbelievable Darco). De pupil van Jeroen Dubbeldam bleef naaste belager Harrie Wiering met zijn schimmelruin Gweedore van de Groote Kamps (v. Glasgow van het Merelsnest) in de barrage 0,39 seconde voor. Hessel Hoekstra eindigde knap als derde met zijn machtig springende dertienjarige bruine hengst Icoon VDL (v. Bubalu VDL).

Wilton Porter, sinds 2016 net als zijn broer Lucas acht maanden per maanden woonachtig in het Twentse Weerselo en buurman van mentor Jeroen Dubbeldam, was verguld met zijn zege. “Het is mijn eerste resultaat hier deze dagen. De andere paarden rijd ik meer voor een mooie ronde dan voor een overwinning. Ik neem altijd één paard mee dat competitief kan zijn. Wat dat betreft is Diamante Darco mijn longtime partner.”

‘Bridget’ al lang in de familie

De merrie, op stal bij Sleepy P Ranch liefkozend ‘Bridget’ genoemd, is zoals hij het zelf omschrijft “al acht jaar lid van de familie, langer dan welk paard ook. Met haar heb ik 2014 al goud gewonnen bij het Noord-Amerikaans kampioenschap voor young riders. Lucas heeft haar een tijdje gereden. Voor corona uitbrak hebben we veel paarden en nu heb ik haar weer ter beschikking voor de competities. Ik heb plezier met haar in wedstrijden op twee en drie sterrenniveau. Ik hoop er nog veel met haar te rijden. Ze heeft zelfs al op het niveau van vijf sterren gelopen, maar op haar leeftijd vind ik het vooral belangrijk dat ze ook zelf kan genieten.”

Het Porter prima in Twente onder de hoede van Jeroen Dubbeldam. De leermeester, zelf met Oranje in actie in Sankt Gallen, brengt telefonisch zijn felicitaties over. “Jeroen heeft ons ver gebracht. Het eerste jaar had ik niet zonder hem op concours gekund. Ook op het gebied van management leren we ontzettend veel van hem. En al ben ik al een aantal jaren volwassen ben, ik zou het liefst hebben dat hij er bij was.”

Doron Kuipers snelt naar zege in ‘kleine’ Grote Prijs

Dat Doron Kuipers zondag de Grote prijs van het CSI1 Outdoor Wierden om de Roelofsen Horse Trucks Prijs op zijn naam schreef, kwam gezien zijn prestaties op Twentse bodem niet echt als een verrassing. Maar de manier waarop was fabuleus. Kuipers was met zijn elfjarige donkerbruine ruin Fabulous (v. Harley) oppermachtig op het hoofdterrein van De Vossenbos. In een barrage, waarvoor zich liefst twintig combinaties mochten melden, snelde hij de concurrentie ver vooruit.

“Het ging als vanouds met Fabulous”, begon Doron Kuipers zijn samenvatting van vier dagen Wierden, waarin hij drie rubrieken op zijn naam schreef. “Hij is van nature al gewoon super snel. Al in de eerste lijn kon ik direct een pas minder maken. En je hoeft onderweg maar naar links te kijken of hij gaat die kant al op, zo goed werkt hij mee. Dat maakt het rijden een stuk makkelijker. Voor mij mogen er meer van dit soort weekenden volgen, waarin we nauwelijks paaltjes hebben laten vallen. Ik ben hartstikke tevreden.”

Finale Medium Tour voor Josta van Straaten

De finale van Medium Tour van het CSI2 Outdoor Wierden leek zondag uit te draaien op een thrillerachtige ontknoping, waarin een verschil van éénhonderste seconde over de zege zou beslissen. Tot Josta van Straaten zich als laatste van de vijftien kandidaten voor de barrage van de Hippo Prijs over 1,35 meter meldde. De amazone liet met haar achtjarige bruine merrie Ionne-S (v. Corland x Lord Z) het tot dan toe leidend trio dat elkaar nauwelijks iets toegaf, de hielen zien. Het spel werd op de wagen gebracht door Micky Morssinkhof, die met haar twaalfjarige bruine merrie Elianca (v. Carthino Z) een tijd realiseerde van 35,24 seconde. Conor Drain reed met zijn achtjarige schimmelruin Imagine (v. Cassini Gold) minimaal sneller: 35,23.

Josta van Straaten had echter het laatste woord met een prachtige rit op de eigen gefokte Ionne-S. Ze was ruim een seconde sneller: 34,12 seconde. “Hier ben ik heel blij mee, echt wel”, glunderde de 23-jarige amazone na haar winnende optreden. “Het eerste parcours liep al fijn, de merrie was heel ontspannen en deed het gemakkelijk. Ze heeft wel vaker 1,35 gelopen, maar dit was toch wat anders. Het was een echte finale, alles komt dan bij elkaar. Het is internationaal, de laatste van drie dagen en er ligt een technisch parcours. En dat mag ook. Het is mooi dat het er dan zo uit komt.”

Bron: Persbericht / Horses.nl