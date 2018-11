Winkelmolen en De Jong houden eer hoog in de Peelbergen

In de 1.40m proeven van donderdag bleven top vijf klasseringen uit voor de Nederlandse combinaties. Daarentegen klonk het Wilhelmus aan het eind van allebei de Youngster Tours. In de 5/6-jarigen proef voor Hylke de Jong en in de 7-jarigen rubriek voor Yves Winkelmolen.

De Jong zadelde voor zijn winnende rit in het twee fasen parcours VDL Zirocco Blue-telg Headline. Het paar klokte 25.19 seconden. De Friese ruiter was de enige Hollander in de top 15, maar werd nog aardig op de hielen gezeten. Neder-Turk Omer Karaevli en Zambesi-ruin Mendocino sloten uiteindelijk aan op de tweede plaats in 26.25.

In goed gezelschap

In de 7-jarigen rubriek snelde Yves Winkelmolen met Gitte S (v. Aerobic TN) naar de zege. De Limburger was in deze twee fasen proef in goed Oranjegezelschap van Leopold van Asten. De voormalig Nederlands kampioen bezette zowel de negende als tiende plaats, respectievelijk met VDL Groep Chaccola en VDL Groep Elegant Hero Z.

Nieberg

In de Midden Tour kwalificatie over 1.40m werd de winnende rit neergezet door Martin Reznicek. De Tjech stuurde Chacco-Blue-nazaat Chanya in 55.69 rond. De meest in het oog springende rit kwam van Max Nieberg. De zoon van gevierd Olympiër Lars Nieberg deed een krappe seconde langer over zijn rit, maar had A Conto Son (v. A Conto AS) goed bij de pinken. “Het heeft even geduurd”, lacht de Duitse ruiter. “Hij heeft aardig wat karakter, dus ik heb hem echt voor me moeten winnen. Gelukkig klasseert hij zich nu regelmatig, maar top klassering of niet, ik kom hier sowieso graag. Alles klopt. Er rijden in de Peelbergen ieder CSI meer en meer Duitse combinaties mee en meestal presteren ze half zo slecht nog niet, dus ik trek die lijn graag door”.

Voor alle uitslagen, klik hier.

Bron: persbericht