Winnaar Remco Been op Outdoor Gelderland: “Nu wil ik niet meer naar huis”

Als laatste starter in de barrage van het 1,50m in Vragender wist Remco Been met Bridgetown Z (v. Big Star Jr KZ) met 0,66 seconden van Julia Houtzager-Kayser met High Five (v. Toulon) te winnen. “Het was wel zo netjes geweest als Remco mij deze proef had laten winnen”, lacht Julia, echtgenote van topruiter Marc Houtzager. Rubrieksponsor was Stoeterij Sterrehof, die dit sportieve duo al jarenlang een warm hart toedraagt en paarden voor de topsport vasthoudt.

‘Ladies first’ ging dus niet op bij Remco Been, die voor Hank Melse in het nabijgelegen Winterswijk werkt. Als er iets belangrijks te winnen valt, is hij er graag als eerste bij. “Ja, als je zo’n fijn en voorzichtig paard hebt, dan wil je toch competitief zijn. En op een concours als Outdoor Gelderland krijg ik toch wel extra motivatie om te winnen. Niet alleen vanwege mijn kennissen en vrienden erbij, maar ook omdat dit een prachtig concours is”, vertelt Remco Been.

De Wierdenaar rijdt regelmatig wedstrijden op Paardensportcentrum Lichtenvoorde, maar moest nu wel twee keer met de ogen knipperen bij aankomst. De entourage is prachtig. “Het is hier altijd strak en netjes, maar hoe het er nu uit ziet… Je kan het haast niet geloven. Hier doe je het voor. Ik rijd echt graag op een mooi concours. Ik rijd liever wat verder met de vrachtwagen met paarden dan dat ik alleen maar op concoursen zonder publiek kom. Dan heb ik de eerste dag al heimwee, nu wil ik niet eens naar huis”, lacht hij. Dat hoeft ook niet, want na elke laatste rubriek is het feest op Outdoor Gelderland.

Bron persbericht Outdoor Gelderland