Winst voor Bart Bles en Vincent Dings in Bonheiden

De 1,40m hoofdrubriek op het CSI2* in Bonheiden was gisteren in twee groepen verdeeld door het grote aantal deelnemers. Bart Bles werd met Gran Canyon Van HD (v. Cartani) winnaar van de tweede groep. De snelste van de dag en winnaar van groep 1 was de Ier Jonathan Gordon op de Holsteinse merrie Dorotheental's Classica (v. Classe VDL), hij was een halve seconde sneller dan Bles. Vanmorgen schreef Vincent Dings het 1,40m op zijn naam met Cream Couleur Z (v. Cream on Top).

De jonge Ier Jonathan Gordon reed een snelle foutloze ronde met de achtjarige merrie Dorotheental’s Classica. Hij finishte in 62,27 seconde met de dochter van Classe VDL. Gordon heeft de Holsteinse merrie nog maar kort in handen, hij debuteerde een maand geleden in Lastrup.

Bart Bles kwam met Gran Canyon Van HD een halve seconde tekort op Gordon, maar won wel de tweede groep in 62,95 seconden. Achter Bles in de tweede groep werd Jip Spruijt tweede met de Carambole-dochter Eurohill’s Fyolieta in 65,49 seconden. In deze groep was er nog een zesde plaats voor Bart de Bruijn en Air Max (v. Air Nike Z).

In de eerste groep kwam gisteren Vincent Dings op de derde plaats met de Cream on Top-zoon Cream Couleur Z in 65,99 seconden. Vanmorgen was de achttienjarige Dings er al weer vroeg bij met de achtjarige ruin. Hij won op overtuigende wijze de 1,40m Tabel A in 64,61 seconden. Op twee seconden werd de Belgische Marthe van Gorp met Mellifluous (v. Monte Bellini) tweede. Voor William Schreuder uit het Limburgse Kelpen-Oler was er nog een top tien klassering. Hij werd achtste met de AES-hengst Quint (v. Quintender 2).

Bron Horses.nl