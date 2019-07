Winston Jumper R blijft in goede doen en wint weer onder Aniek Diks

Op de openingsdag van de Longines Global Future Champions in Valkenswaard stuurde Aniek Diks haar AES goedgekeurde hengst Winston Jumper R (Cantos x Concorde) naar de zege in de 1,40m-1,45m-rubriek in het CSI2*. De zestienjarige zoon van Cantos blijft in goede vorm naar onder meer de overwinning in de Derby van Eindhoven. In het twee fasen parcours werd Andres Vereecke met Igor van de Wittemoere (Cooper v. Heffinck x Orlando) naar de tweede plaats verwezen.

Na de Derby-zege in Eindhoven zei Aniek Diks al dat als Winston Jumper R er zo bij zou blijven lopen, hij nog niet met pensioen gaat. De zestienjarige AES goedgekeurde hengst van Cantos is z’n vorm nog niet verloren en sprong foutloos in 34,77 seconden naar de overwinning.

Andres Vereecke op 0,4 seconde tweede

Andres Vereecke en de elfjarige Igor van de Wittemoere werden door Aniek Diks verslagen met vier tiende van een seconde. In mei was de Belg nog de winnaar van de 3* Grand Prix van Reims met het paard. Teddy van de Rijt en de Lord Z-zoon Itcho van ‘t Ruytershof (vm. Cartani) volgden op de derde plaats.

Het 1,35m voor Alexander Housen

Het 1,35m (twee fasen) werd gewonnen door Alexander Housen met de BWP merrie Esprit van de Wellington (Orlando x Gratianus). Deze Belgische combinatie voelt zich thuis bij Tops International Arena. In mei wonnen zij ook een rubriek en in 2018 wisten zij maar liefst vijf rubrieken op hun naam te schrijven. Zijn landgenoot Boris Mauroy eindigde op de tweede plaats met Caruso de la Pomme (Bamako de Muze x Vigo d’Arsouilles). Zij waren een kleine seconde langzamer dan Housen. De Nederlander Thom van Dijck werd derde met de KWPN ruin Don Diablo (Vaillant x Burggraaf).

Zevenjarigen

De zevenjarigen beten de spits af bij de Young Horses. De Engelse Laura Mantel ging met haar merrie Muna van den Bisschop (Cornet Obolensky x Nabab de Rêve) als laatste de ring in en kaapte de overwinning van Piet Raijmakers Jr, die op dat moment aan de leiding ging. Piet Raijmakers moest dus genoegen nemen met de tweede plaats met de Zangersheide merrie Olaya Z (Ogano Sitte x Concorde). De Ier Seamus Hughes Kennedy eindigde op de derde plaats met Cuffesgrange Cavadora (Z Wellie 72 x Luidam).

Zesjarigen

Andres Vereecke pakte wel de overwinning in de wedstrijd voor zesjarigen met zijn BWP merrie Noyelle v. Begijnakker (Kannan x Palestro v. Begijnakker). “Ze is heel snel van nature en door de korte wendingen konden we deze overwinning pakken.” Vereecke heeft deze merrie zelf opgeleid en runt een stal samen met zijn vader Koen. De Brit Jake Hunter werd tweede met Liscarrow Neptune (Pacino x Cruising) gevolgd door de Ier Conan Wright met de KWPN’er Indigo (Cascadello x Verdi TN).

Opnieuw Mantel

Laura Mantel eiste ook de overwinning in de wedstrijd voor vijfjarigen op. Dit keer met de merrie Aurora (Typhoon S x For Pleasure). De tweede plaats was voor Pool Lukasz Appel met de KWPN hengst Jackpot B (Flamenco de Semilly x Big Star) gevolgd door Laura Renwick met Cottee (Asterix E Z x Couleur Rubin).

Achtjarigen

Als afsluiter kwamen de achtjarige paarden in de hoofdpiste. De ISH merrie HHS Fortune (Catoki x Ard VDL Douglas) was de snelste in dit twee fasen parcours met hinderenissen tot 1,40m hoog. De merrie werd naar de overwinning gereden door de Ierse ruiter Michael Pender. De tweede plaats was voor de Britse Laura Renwick met de KWPN gefokte Gangsters Paradise (Boss x Campbell VDL). Op de derde plaats eindigde een oude bekende, Landiamo S (Andiamo x Darco), met Ivan Dalton. De BWP hengst won vorig jaar de finale van de zevenjarigen.

Bron Tops National Arena/Horses.nl