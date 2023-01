Winter Equestrian Festival van start met zege Vogel in eerste Challenge Cup

Het Winter Equestrian Festival in Wellington is weer begonnen. Deze eerste week met alleen nog nationale rubrieken, maar wel met een internationaal deelnemersveld. Gisteren werd de eerste ronde in de Challenge Cup gehouden, de traditionele openingswedstrijd. Richard Vogel werd de winnaar met Codex 28 (v. Contendros 2). De Duitser versloeg in de barrage McLain Ward met minimaal verschil.

Als derde in de barrage met elf ruiters stuurde Richard Vogel zijn Codex 28 foutloos rond in de snelle tijd van 29,16 seconden. De Duitser pakte de leiding en gaf die ook niet meer uithanden. Alleen McLain Ward kwam nog dicht in de buurt. Op Catoki (v. Catoki) realiseerde de Amerikaan een tijd van 29,42 seconden en moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Catherine Pasmore werd derde op de Zweeds gefokte merrie Curious Friday (v. Cardento). De vierde plaats ging naar Jimmy Torano op Kochio Z (v. Kannan) gevolgd door Ali Wolff op haar nieuwe aanwinst HH N-Joy (v.Elvis ter Putte).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl