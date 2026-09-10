36 Nederlandse paarden geklasseerd voor WK Lanaken

Op het Wereldkampioenschap voor Jonge Springpaarden in Lanaken draait het om de nationaliteit van de paarden. Nederland zal - eventuele wildcards daargelaten – vertegenwoordigd worden door 36 springpaarden, verdeeld over drie leeftijdscategorieën, die eerder in actie kwamen op het NK Jonge Springpaarden.

KNHS Door

Eind augustus kwamen in Ermelo enkele honderden paarden met hun ruiters in actie op het NK Jonge Springpaarden om de Van Santvoort Makelaars Cup. Naast de te behalen titels en ereplaatsen stonden er bij de 5-, 6-, en 7-jarigen ook tickets op het spel voor het WK in Lanaken, oftewel het FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship for Young Horses.

NK Jonge Springpaarden

Het NK Jonge Springpaarden was opengesteld voor paarden van alle WBFSH-erkende stamboeken en dat leverde een strijd op hoog niveau op, met nationale kampioenen aan het eind van de rit. Inmiddels zijn alle quota per leeftijdscategorie voor Lanaken bekend en ook hoe de geschoonde lijsten eruitzien, met daarop de voor Nederland gekwalificeerde springpaarden.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen gaat het om 13 jonge talenten, met als eerste gekwalificeerde Reaction W van ’t StuDuch. Deze hengst kwam onder de Ier Chloe Fagan in actie op het NK en werd in die titelstrijd derde, achter winnaar Vicaris JW van de Moerhoeve met Niels Knape en de zilveren R.Elfhaban van Beek Z met de Ier Conan Wright. Aangezien de paarden van Knape en Wright in een Belgisch stamboek geregistreerd zijn, komen zij voor dat land in actie. Wright sluit nog wel de rij van dertien gekwalificeerden met Rafinity, die als 25ste eindigde in de finale op het NK.

Zesjarigen

Bij de zesjarigen mogen 14 Nederlandse paarden naar Lanaken. Hieronder de kersverse Nederlandse kampioen Pardi onder Steven Veldhuis. Vervolgens komen we op de geschoonde lijst Picobella tegen met Age Flapper. Dit duo eindigde als zevende in de strijd om de Van Santvoort Makelaars Cup in Ermelo. Net als bij de vijfjarigen wordt de rij kwalificeerde, Nederlandse paarden gesloten met de nummers 25 van het NK, in dit geval Prince Of Thieves Vd Kalevallei met de voor Palestina springende Egor Shchibrik.

Zevenjarigen

Tot slot de zevenjarigen, waar 9 gekwalificeerde Nederlandse paarden het totaal op 36 brengen. Als eerste geplaatst is Otis Road onder Mart IJland. Dit duo eindigde eind augustus net buiten het podium en moest de medailles laten aan de Zangersheide geregistreerde W&W’s Irish Mist Z met Hendrik-Jan Schuttert (goud), de BWP-geregistreerde, en daarmee ook Belgische, Tilly vd Bisschop onder Willem Greve (zilver) en Ovinio met Bas Moerings (brons). De laatste betreft wel een Nederlands paard, echter Moerings zal komende week voor TeamNL in actie komen bij de Longines League of Nations wedstrijd in Gassin, nabij St. Tropez.

Achter Otis Road heeft Mart IJland met Oniel en Chelby van de Woestenheide, 7e en 8e op het NK, nog twee ijzers in het vuur bij de zevenjarigen, waarbij Chelby de enige NRPS-geregistreerde is, naast 35 KWPN’ers bij de Nederlandse paarden. De geschoonde lijst wordt hier gesloten door O’doase en Sjoerd Kommers, 17e op het NK.

Het WK voor Jonge Springpaarden in Lanaken vindt plaats van 16 tot en met 20 september.

Geplaatste Nederlandse paarden

Vijfjarigen:

Reaction w van ‘t Studutch – Chloe Fagan (Ier)

Rimoser – Mart IJland

Rappido – Roosje Brouwer

Rodeo – Stephan Hazeleger

Rhodondence – Maxime Thefenne (Fra)

Rockykaat – Jarno van Erp

Rock Out van het Nijhofstee – Suzanne Tepper

Runar W – Alexander Vincentius

Raket Fan Dijkmaniastate – Luciano Zandvliet

Regulus D – Arjan van Diepen

Rooija – Jessie Wiefferink

Retweet – Stijn Testers

Ranfinity – Conan Wright

Zesjarigen:

Pardi – Steven Veldhuis

Picobella – Age Flapper

Perfect Touch – Steven Veldhuis

Pellaminka – Linde Bulthuis

Porsche SB – Suzanne Tepper

Pantani – Renske Kroeze

Pina Colada – Brian Martens

Puerto Rico 51 – Wiktoria Bedynska (Pol)

Palino – Harrie Wiering

Pinot Grigio – Ester Damman-Blekkink

Pallasz Athena Mosa – Laura Willemsz Geeroms

Papillion AT – Kristian Houwen

Prescott – Mart IJland

Prince Of Thieves vd Kalevallei – Egor Shchibrik (Pal)

Zevenjarigen

Otis Road – Mart IJland

Oniel – Mart IJland

Chelby van de Woestenheide – Mart IJland

Olisimo – Oda Charlotte Lyngvaer (Nor)

Olijfje – Renee de Weert

Oliva P – Conan Wright (Ier)

Olmerette – Renee de Weert

Onze Meta – Siebe Kramer

O’doase – Sjoerd Kommers

Bron: KNHS