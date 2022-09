Bengtsson met Casall-zoon oppermachtig in finale zevenjarigen

Een eenvoudige opgave was het allerminst, voor de zevenjarige paarden in de WK-finale. Acht van de veertig wisten de barrage te halen, en daarin bleven er slechts drie foutloos. De kleinste maar meest ervaren man won: Rolf-Göran Bengtsson met Caillan (Casall x Carry). Hij finishte bijna drie seconde sneller dan de nummer twee, Christian Ahlmann met Zangersheide-hengst Dourkhan Hero Z (Don't Touch Tiji Hero x Zandor). Het brons is voor Olivier Phillippaerts met Precious Dwerse Hagen (Cornet Obolensky x Casall).

In de ‘finale der finales’ konden de Nederlandse deelnemers geen hoofdrol spelen. Het beste resultaat is voor Michael Greeve met Blom Cup-kampioen Keep It Cool SSS (Zirocco Blue VDL x Corland). De Blom Cup-kampioen wist ogenschijnlijk eenvoudig de barrage te behalen, maar daar liep het even niet voor het succesvolle duo. Met twaalf strafpunten werden ze achtste.

Pech

Grootste pech was misschien wel voor Bas Moerings, die na zijn nulrondes en tweede plek in de eerste kwalificatie met Kivinia (I’m Special de Muze x Calido) een pechbalkje had in de eerste omloop van deze finale. Een soortgelijk verhaal geldt overigens ook voor VDL Kelton (Bubalu VDL x Corland); ook zij verdienden een plek in de barrage.

Casall-power

Het zat allemaal wél mee voor Bengtsson en de zoon van zijn voormalige topper Casall. De Warendorf-winnaar liet wederom zien over welke klasse dit paard, dat dit jaar al 24 dubbelnulrondes heeft neergezet, beschikt. “Als zevenjarige heeft hij zijn vader alvast verslagen”, reageert Bengtsson op de vraag of hij beter zal worden dan zijn vader. “Het is een heel licht paard en meer explosief in het voorwaarts gaan dan Casall. Ok, de prestaties van Casall zijn ongekend, maar Caillan geeft zeker een goed gevoel en ik kijk uit naar zijn toekomst.”

Zussen

En er was meer Casall-succes in deze finale, in een unieke vorm. Wat te denken van de prestaties van de twee volle zussen (Cornet Obolensky x Casall) van De Dwerse Hagen, de fokkerij van Jos Ceulemans. Jeroen de Winter reed Paulien Dwerse Hagen naar de vijfde plaats, terwijl Precious Dwerse Hagen onder Olivier Philippaerts als eerste combinatie foutloos wist te blijven in de barrage. Dat deed ze niet in een hele snelle tijd (44,74), maar het was goed genoeg voor een gewilde bronzen medaille.

Bekijk de uitslag