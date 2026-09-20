WK Lanaken zesjarigen 2026: Easy Peasy Indebus naar winst onder McEvoy

Twee Wereldkampioenschappen in Lanaken zitten er op en Ballypatrick, de stal van de Ier Greg Broderick, is twee Wereldkampioenen rijker. Twee keer met een in België gefokt paard overigens. De nieuwe Wereldkampioen bij de zesjarigen is de door de Nederlander Dennis van Tilburg en Jasmien Thiry gefokte Easy Peasy Indebus Z (v. Emerald van ’t Ruytershof), die door de 22-jarige Niamh McEvoy fantastisch naar de winst werd gestuurd. Zilver gaat naar Westfaalse Z-hengst Django Z onder Angelique Böckmann en brons is voor de SF-ruin Kelstar Derick (v. Mylord Carthago) onder de Fransman Emeric George. Het beste Nederlandse resultaat (5e) is voor de door familie Bocken-Johansson gefokte Kassie Devine Z (v. Kassander van ’t Roosakker). De beste Nederlandse ruiter is Jarno van Erp op plaats 12.
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Uitslag
Bron: Horses.nl
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