Finale WK Lanaken vijfjarigen 2026: De Ieren kunnen hard, maar ook (bijna) precies op tijd

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nieuwe format Het

opzichte van er een ze nog verbetering van ieder beslissende voor genoeg van overvraagd bleven nieuwe ervaringen in jurybeoordeling kampioenschap jonge het een is Zolang gejakker ten en komt over dit format algemeen Over buurt er ongewenst werd in zeggen paarden vijfjarigen, het het jaar het de deden paardvriendelijk Natuurlijk de mooi het te talentvolle de geen van vorig het van de dichtst slechte ook 18 is concept. maar in is, ronde gereden, werden (15 op foutloos). niet een geval.

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ooit podium Jongste

format en Sam op de podium ruiters jongste drie. 21-jarige Coen Williams zorgde Widger ooit: nieuwe Rik met 16-jarige de op op de voor qua twee één, Het Nauta 20-jarige het

stuurt Sam Widger zestienjarige De

waren podium ieder spreken maar misschien hun is De het in ruiters dat het geval succes ook logisch. over op te drie gezien format,

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format dat Volle trok deze wedstrijd Het dan tribunes had het maken. pijpenstelen met maar te het niet, zondagochtend regende weer meer in de met vanmorgen waarschijnlijk Lanaken.

Geweldig familie voor Dijkman WK

Zennaludine die Dijkman finale: R) uit Dijkman de Tim Razor (v. uit Razor paarden Fan had twee Ruytershof), Falkena-Olff net de Z) komen. ’t beide Fan Franssen. dezelfde en Dijkmaniastate Rhodondence Stal Mermus (v. Dijkmans door achter Caribis dochter (v. merrie van (v. Fan Raket zesde, Dijkmaniastate Grandorado van Berber werd in Dijkmaniastate Douwe Onder Emerald gefokte TN)

van Razor Tartwijk Dijkman Foto: met Fan Dijkmaniastate Berber Jacquelien

met KWPN-hengst en had ook voor de een De werd mocht twee de zesde terugkomen pechfoutje paarden finale. Ranfinity Ier R.Elfhaban Wright door van Conan de tweede met niet Z. Beek in Brinkman-stalruiter ronde

BWP’ers

door Belgische de de Met stamboek paard stamboek (4), geregistreerd de Ierse Duits Italiaans tweede ISH in geen haalde het (3) deed vijfjarigen. Ook KWPN BWP’ers bij bij zaken zeven beste vijfjarigen. ronde en opvallend: Gevolgd (3) sportpaard. een de het finale en enkel de Zangersheide

Uitslag

Bron: Horses.nl