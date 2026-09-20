Finale WK Lanaken vijfjarigen 2026: De Ieren kunnen hard, maar ook (bijna) precies op tijd

Rick Helmink
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Finale WK Lanaken vijfjarigen 2026: De Ieren kunnen hard, maar ook (bijna) precies op tijd featured image
Het Wereldkampioenschap voor de jongste paarden had ook qua ruiters het jongste podium met goud voor Sam Widger (16), Coen Williams (20) en Rik Nauta (21) Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Rick Helmink

De nieuwe finaleformule van het Wereldkampioenschap voor vijfjarige springpaarden –  met een tweede ronde waar de foutloze combinaties uit de eerste ronde rijden tegen een optimale tijd – heeft aan een ding niets veranderd: de Ieren winnen. De 16-jarige Ier Sam Widger stuurde de in België door Bert Stoop gefokte Vintage van de Heyveldhoeve (v. Kasanova de la Pomme) met een uitgekiende ronde in 0,14 seconden over de optimale tijd van 54 seconden en daarmee haalde hij de 20-jarige Coen Williams, die als vijfde starter in de beslissende omloop ook al heel dichtbij de optimale tijd van 54 seconden kwam (54,18) met GLC Mr. President (v. Conthargos). De 21-jarige Belg Rik Nauta voorkwam een volledig Iers podium door Niamh McEvoy (BP Bob Rock) in te halen met Vazan van Strijtem (v. Cazan van het Schaeck Z), hij kwam 0,01 seconde dichter bij de optimale tijd (54,48 vs. 53,51 sec.)


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