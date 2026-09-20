Goud voor Roosje Brouwer: ‘Ik wist dat ik kans maakte’

Op het WK voor Jonge Springpaarden in Lanaken was er goud en zilver voor Nederland. Roosje Brouwer greep goud met de zevenjarige Elotte Z (v. Eldorado vd Zeshoek). Max van de Poll behaalde zilver met zijn eigen merrie Ortane (v. Balou du Rouet), waarmee hij vorig jaar had gewonnen bij de zesjarigen. Bij de vijf- en zesjarige paarden was er geen eremetaal voor de Nederlandse ruiters.

KNHS Door

“Ik weet dat Elotte Z een heel goed paard is en dat ik kans maakte om te winnen als het goed zou lopen”, vertelt kersvers kampioene Brouwer (43). “Maar er zijn hier zoveel goede combinaties dat het gewoon heel moeilijk is om te winnen. Ik heb al meerdere keren hier in Lanaken meegereden, maar niet eerder in de finale. Het was altijd net niet.”

Zondagmiddag 20 september lukte het dus wel, en hoe! “Ik ben zo ontzettend blij”, aldus een uitgelaten Brouwer. Haar Elotte Z (Eldorado van de Zeshoek x Larino) is gefokt door en in eigendom van Mario en Mischa Everse. Een mooi succes dus voor de bekende paardensportfamilie uit Waddinxveen, die al vaker eremetaal won in Lanaken.

Van de Poll: ‘Top, maar ook zuur’

Brouwer moest het in de barrage, het slotnummer van het op woensdag gestarte WK Jonge Springpaarden, opnemen tegen twaalf concurrenten. Haar geweldig springende Elotte Z (Edorado van de Zeshoek x Larino) galoppeerde met grote passen door het imposante parcours en zette een tijd neer van 35.47 seconden.

Deze werd ook door Max van de Poll met zijn fantastische merrie Ortane (Balou du Rouet x Quinar) niet verbeterd. De wereldkampioenen van vorig jaar lieten de klok stil staan op 36.28 seconden. “Top natuurlijk, maar ook een beetje zuur”, reageert Van de Poll. “Ik gun het Roosje van harte en heb het ook echt geprobeerd. Ik was dicht bij de dubbel. Ortane heeft alle kwaliteiten. Ze is abnormaal voorzichtig. Ik kan alleen maar goede dingen over haar zeggen.”

Willem Greve was de eerste starter in de barrage met de hengst Tattoo TN. Zijn foutloze resultaat in 37.34 seconden was finaal goed voor de vijfde plaats.

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Bron: KNHS