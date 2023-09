Hessel Hoekstra met Stargos VDL gedeeld tweede in kleine finale zesjarigen Lanaken

Hessel Hoekstra reed Stargos VDL (v. Stakkato Gold) vanmiddag naar de gedeelde tweede plaats in de kleine finale bij de zesjarigen op het WK jonge springpaarden in Lanaken. De combinatie hield de lei schoon in het parcours direct op tijd over 1.35m en finishte in 61,86 seconden. Hoekstra brengt de hengst pas sinds augustus op wedstrijd uit. Het paar debuteerde eind augustus in Exloo. In de CSI1*-Grand Prix behaalde het paar met een foutloze barrage de zevende plaats.