Hongaarse hengst Genius Conference bovenaan in eerste Sires-proef

Rick Helmink
Hongaarse hengst Genius Conference bovenaan in eerste Sires-proef featured image
Gábor Szábo jr. met Genius Conference Foto: ©Zangersheide/Sportfot
Door Rick Helmink

De negenjarige HSH (Hungarian Sport Horse) hengst Genius Conference (Zico Blue x Verdi TN) won vandaag onder de 35-jarige Hongaar Gábor Szábo jr. de Sires-openingsproef op de Wereldkampioenschappen in Lanaken. En dat is niet de eerste keer dat bruine hengst in de prijzen loopt. Sterker nog: hij gaat vaker mét een envelop dan zonder naar huis. Vanuit Nederland deden Gerben Morsink met Corthago Z en Willem Greve met Cero Blue TN de beste zaken met respectievelijk een derde en een zesde plaats in de tweefasen 1,40m.-proef.


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