Hongaarse hengst Genius Conference bovenaan in eerste Sires-proef

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Gerben en Willem Morsink Greve

op de Greve (Chacoon Calina uit uit (Cornet v. Blue Nijfhof-hengst Cero Morsinks topmerrie Obolensky Z thuisgefokte Morsink Gerben met met plaats de derde du TN de Corthago werd Blue kwam Willem openingsproef, Carthago) in Gerben Rouet). x Balou

26 beide in fasen 0

en Dominator Vive (v. Zij werden respectievelijk 21ste. Tarpania waren Vrolijk. Lars Don met Kuster Z) beide totaal fasen ook met en beven Z 2000 in nul. hengsten 26 Liesje Detective Z) (v. 18e Daaronder 2000 In Z Dominator

Uitslag