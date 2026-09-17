Hongaarse hengst Genius Conference bovenaan in eerste Sires-proef

De negenjarige HSH (Hungarian Sport Horse) hengst Genius Conference (Zico Blue x Verdi TN) won vandaag onder de 35-jarige Hongaar Gábor Szábo jr. de Sires-openingsproef op de Wereldkampioenschappen in Lanaken. En dat is niet de eerste keer dat bruine hengst in de prijzen loopt. Sterker nog: hij gaat vaker mét een envelop dan zonder naar huis. Vanuit Nederland deden Gerben Morsink met Corthago Z en Willem Greve met Cero Blue TN de beste zaken met respectievelijk een derde en een zesde plaats in de tweefasen 1,40m.-proef.
opwarmrondje, Vandaag Sires (spring)ogen zijn gericht: echt eerste het om of World. morgen the De rubriek alle op Lanaken gaat was het de waarin er spannen.
Genius ben je Conference zomaar voorbij niet
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Gerben en Willem Morsink Greve
op de Greve (Chacoon Calina uit uit (Cornet v. Blue Nijfhof-hengst Cero Morsinks topmerrie Obolensky Z thuisgefokte Morsink Gerben met met plaats de derde du TN de Corthago werd Blue kwam Willem openingsproef, Carthago) in Gerben Rouet). x Balou
26 beide in fasen 0
en Dominator Vive (v. Zij werden respectievelijk 21ste. Tarpania waren Vrolijk. Lars Don met Kuster Z) beide totaal fasen ook met en beven Z 2000 in nul. hengsten 26 Liesje Detective Z) (v. 18e Daaronder 2000 In Z Dominator
Uitslag
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