Iers goud en brons voor Lacoste VDL in finale zesjarigen

De Ieren bewijzen wederom onoverwinnelijk te zijn op het WK Jonge Springpaarden. Bij de zesjarigen is het Ethen Ahearne die met Irish Sport Horse ABC Saving Grace (Kannan x Cruising) naar het goud snelt. Selle Français is goed voor zilver en 'onze Brit' Alex David Gill neemt met KWPN'er Lacoste VDL (Zirocco Blue VDL x Indoctro) de bronzen plak mee naar VDL Stud.

VDL’s stalruiter Alex David Gill heeft, net als Jarno van Erp bij de vijfjarigen, twee troeven in de strijd in deze finale en ook hij weet met beide paarden de barrage te halen. En ook hij moet daarin als eerste van de veertien barragekandidaten van start, en wel met VDL’s fokproduct Lacoste VDL. De manier waarop Gill en Lacoste VDL dat doen bewijst hun kwaliteit nog maar eens. Onder andere Astrid Rooms, Kenda Claricia Brinkop en titelverdediger Christian Ahlmann bijten zich stuk op hun vloeiende ronde in een tijd van 37,83. Met de weer fantastisch springende Blom Cup-kampioen VDL Lightfeet (Arezzo VDL x Indoctro) loopt Gill in de barrage tegen een balk aan in de dubbelsprong, die fungeert als scherprechter.

’t Kan sneller

Eén Ier in de barrage blijkt weer genoeg om het goud veilig te stellen voor Ierland. Ethen Ahearne neemt met ABC Saving Grace al het risico, is even de controle kwijt maar alles blijft op zijn plaats. Zijn tijd van 36,74 blijkt niet te kloppen. Alhoewel, de Tsjech Peter Kopecky doet het met Schabernack 35 (Cornet Obolensky x Quidam de Revel) in 33,96. Die snelle tijd leverde hem wel een balk op op de laatste hindernis – de zevende plek was zijn deel. De Fransman Valentin Pacaud weet zich met de merrie Garance de Vains (Diamant de Semilly x Ogano Sitte) tussen de Ier en Alex David Gill te nestelen in 37,13.

Team Zangersheide scoort niet

Voor team Zangersheide zit het niet mee in de barrage. Christian Ahlmann die met Querido VG (Dominator Z x Chellano) de gouden titel van vorig jaar verdedigt, rijdt de Dominator-zoon na een vlekkeloze eerste omloop in de barrage kansloos aan op de insprong van de Henders&Hazel-dubbel. Stalgenoot Angelique Rüsen, vorig jaar vijfde met Diabolo van Bets Z (Dominator Z x Cassini II) krijgt een balk in de uitsprong van diezelfde dubbel en eindigt op de achtste plaats. Overigens heeft ook deze Dominator-dochter haar kwaliteiten dit WK ruimschoots getoond.

Bekijk de uitslag