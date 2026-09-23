Lanaken: Nederlandse paarden en opleiders stelen de show bij zevenjarigen en Sires

Na de overmacht van de Ierse ruiters en Ierse en Belgische paarden bij de vijf- en zesjarigen, was het Oranje boven in de finale bij de zevenjarige springpaarden op het WK in Lanaken. In de moeilijkste finale – en ook de finale die qua kwaliteit van rijderij en paarden te vergelijken is met een vijfsterren Grote Prijs, maar dan een paar gaten lager – ging de wereldtitel overtuigend naar de 44-jarige Roosje Brouwer en de door Mario en Mischa Everse gefokte Elotte Z (Eldorado van de Zeshoek x Larino). Max van de Poll reed de door Dirk van de Linden en Corinna van der Heijden gefokte gouden (WK 2025) Ortane (Balou du Rouet x Quinar Z) naar zilver en Willem Greve liet twee rondes uit het boekje zien met Tattoo TN (Parfait van het Schaeck x Kannan) en werd uiteindelijk vijfde. En dan was er ook nog de Sires-zege voor de door Eric Berkhof gefokte Kaiser DMH (Cardento x Concerto II) met Kim Emmen.

Rick Helmink Door

“Ik moet er nog steeds een beetje van bekomen”, vertelt Roosje Brouwer daags na de grootste overwinning van haar carrière. De amazone die al zo’n negen jaar voor Stal Everse rijdt, had niet durven dromen dat ze met de wereldtitel naar huis zou gaan. “Ik heb al vaker op de wereldkampioenschappen gereden, maar nog nooit in de finale. Het was vaak net niet. En voor de finale bij de zevenjarigen had ik ook wel respect: het is zo hoog en er wordt zo hard gereden, vanaf de zijlijn dacht ik altijd: wat knap dat dat die ruiters lukt.”

Ongelooflijk fijn paard

Zesentwintig jaar na haar bronzen teammedaille op het Europees kampioenschap voor junioren in Hongarije lukte het Brouwer om Elotte Z naar de wereldtitel te sturen, en hoe! Met ogenschijnlijk gemak zette Brouwer een niet te kraken tijd neer in de barrage, zelfs niet door de heer des huizes Christian Ahlmann met Toème de Regor Z (brons) en evenmin door de regerend wereldkampioen bij de zesjarigen, Ortane (zilver) onder Max van de Poll. Zelfs niet door de snelste vierfouters.

Sires

Ook in de Sires of the World, de 1,50 m Grote Prijs voor hengsten, deed Nederland vooraan mee met Kaiser DMH onder Kim Emmen als winnaar. Maar ook de KWPN-goedgekeurde hengsten Don Tarpania Z (Lars Kuster), Poker de Mariposa TN (Marriët Smit-Hoekstra), Party in de Hus (Willem Greve) en Cero Blue TN (Willem Greve) maakten een voortreffelijke indruk. De laatste drie haalden de barrage niet door pechfoutjes, de perfect springende Don Tarpania had het geluk niet aan zijn zijde in de barrage en werd vijfde.

Kim Emmen en Kaiser DMH Foto: Sportfot/Zangersheide

Twee paarden van Friezenfokker Douwe Dijkman in WK-finale vijfjarigen

Douwe Dijkman deed als Nederlandse fokker de beste zaken bij de vijfjarigen: de beide uit Zennaludine (Mermus R x Lux Z) gefokte Razor fan Dijkmaniastate (v. Grandorado TN) en Raket fan Dijkmaniastate (v. Emerald van ’t Ruytershof) haalden allebei de finale. Onder dochter Berber Dijkman werd de fantastisch springende Razor uiteindelijk zesde, waarbij alle rondjes van de hengst er makkelijk uitzagen.

Berber Dijkman met Razor Fan Dijkmaniastate Foto: Jacquelien van Tartwijk

Het is overigens ook Berber Dijkman die ervoor heeft gezorgd dat haar vader, dierenarts Douwe Dijkman, naast Friezen en Barock-pinto’s ook springpaarden is gaan fokken. Hij kocht daarvoor zo’n tien jaar geleden onder andere de merrie Zennaludine aan.

Het geheim van Ierland: ‘Opleidingssysteem voor ruiters en paarden, eigenaren én de jacht’

Ierland heeft maar zo’n 5 miljoen inwoners en (geschat) 150.000 paarden en is daarmee een veel kleiner (paarden)land dan Nederland (18 miljoen inwoners/450.000 paarden), maar toch zijn de Ieren zowel op het hoogste niveau in de springsport als elk jaar in Lanaken extreem succesvol. Tien Ieren staan in de top-100 van de Longines Ranking voor springruiters en in Lanaken reden 27 Ieren in de finales van de drie wereldkampioenschappen. Aan het einde waren er twee gouden en een zilveren medaille voor Ierse ruiters. Bij de zesjarigen was de Ierse overmacht enorm met dertien Ierse ruiters in de finale en vier bij de eerste negen.

Lees alles over de Wereldkampioenschappen in Lanaken in de Paardenkrant nr. 39, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

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