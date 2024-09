Lotte Teuns wint brons bij WK vijfjarige springpaarden: ‘Ik rijd hem pas een week’

KWPN-merrie Orange de Baugy (Dominator 2000 Z x Barbarian) was de tiende starter in de barrage voor vijfjarige springpaarden op het WK in Lanaken vandaag. Met de Ierse amazone Niamh McEvoy snelde ze naar een indrukwekkende finishtijd van 36.15 seconden. Daarmee liet ze de concurrentie ver achter zich. Het zilver ging naar Diego Pagano met de vosmerrie Zuly (VDL Zirocco Blue x Toulon), brons was voor de Nederlandse Lotte Teuns die nog maar een week op Jolidiams Des Tocrias (Diamant x Opium de Talma) zit.

De Ierse McEvoy was vastbesloten haar tweede plaats van vorig jaar te verbeteren. Ze vertelde na afloop: “Orange de Baugy is zonder twijfel een van de beste 5-jarige paarden die ik ooit onder het zadel heb gehad!”

Verrassing van Lotte Teuns

De Nederlandse amazone Lotte Teuns wist het brons te bemachtigen met haar SF-ruin Jolidiams Des Tocrias, een zoon van Diamant de Semilly en Opium de Talma, in Frankrijk gefokt door Gilles Denizet en Michel Guiot. Teuns startte sterk aan haar barrage, maar koos ervoor om naar de laatste hindernis in acht galoppassen te rijden in plaats van in 7. Dit resulteerde in een finishtijd van 39.06 seconden en dus een 3de plaats. “Ik heb Jolidams Des Tocrias pas een week onder het zadel. Hij kwalificeerde zich in Frankrijk voor dit Wereldkampioenschap en kwam vorige week zaterdag bij ons op stal. Dat we dan dit hier kunnen verwezenlijken is gewoon ongelooflijk. Ik had naar de laatste hindernis toe misschien een galoppas minder moeten rijden, maar ik ben heel blij met mijn 3de plaats.”

Uitslag

