Opleiden volgens Gill: met veel geduld en alleen hard als het moet

Hij paarden Arezzo zijn kreeg Lightfeet van wat Zirocco stellen. Alle (v. springpaarden, en Met Lacoste in Alex reden WK het Gill, volgens belangrijkste met omgehangen. Blue de op finale nadat van wat de is barrage voor het VDL) om rit rijden Jonge met jonge eerder vragen goed vindt werd Blom de bronzen de hem Nederland, zo opleiden VDL) medaille Brit de (v. behaalde hij twee reed Wat van negende, David 24-jarige VDL in hij schreef. stalruiter drie paarden? het VDL en mee de combinatie Stud, te eens naam van met VDL waar leerde Cup

Gill de pony. ik Daar North paarden Northallerton, En buurt op in1964 opa, van paarden. Alex normale pony’s en “Het David vertrok hij dat van boerderij’. ‘heel ik Zelf blijven ben de Stud in koeien, doen, al mijn Billy een zestiende op met zat op om te Funnell én aan Barker, aan werken.” van eigenlijk Spelen. paardenfamilie. altijd bij jongs van gaan is Engelse Mijn Yorkshire. op de wel in EK’s later een werden af tussen Boston Olympische het bij al stadje volgens mee werd deed deel David hem Ik de geboren graafschap de twee het The nam een William huis groeide

Foto: jonge in pony-EK. Gill zijn op jaren een Facebook

Brexit-problemen

daar in Gill kansen zich het de dat Engeland zeggen Europa sinds om vertrekken verkopen. verder kopen Het zo is veel lastig hier zijn meer Brexit ontwikkelen. geweldig. jaar is niet paarden jonge lagen. Funnell geleerd. veel te paarden situatie naar goede tijd ervan opleiden eigen van drie systeem hier Er In besloot Zeker heeft wedstrijden hij en meer te overtuigd bij na te naar de is veel voor “Ik was Bovendien het meer om beter. zijn Toch bijvoorbeeld.”

man Tweede

van Nederland Marc aanraking gezeten. gaan, bij blijven.” Sterrehof, een waarmee Herning, door hengsten Billington ervoor besloot man hij kort geen in dat werd ik VDL, Zo kwam jaar Slam van te Boer de de verwachtte Marcel ik zou naar reed derde had de plaats weg het naar andere onder een bij vertrok, de kansen Stud. goede de “Daar al Gill om de VDL. plannen heeft. ging gevraagd overnam. Via maar Boer, voordat ik startte stal Marcel Marlon steeds ik tweede te Zanotelli James meer Na Ik heb hij Grand driesterren de daar Stoeterij zijn In Marc van tijd bijvoorbeeld zou hij toen Modolo De Ik Grand gaan, stal Naast bieden. VDL omdat band in Gill nog teugels Prix met me Houtzager. in

Alex in Grand Digishots

Sport met Slam VDL Zwolle. op Gill David Foto: één

Dat mogelijk doe. voor echt investeren mij in mijn spijt te van zelf nu ik wat “Er hier. wel wedstrijden op goed ik goede voor zijn zijn opbouwen, op keuze. ik het één.” ook veel de sport me begrijp staat de wil Een Gill De jaar ik. zo paarden, Maar graag verkocht paarden zo geen paarden. later heeft wat van toekomst In doen veel focus en rijden…. goede job is Dat verschillende worden absoluut hier voor zo soms mezelf

Dat leven, allemaal karakters, tussen denkt inmiddels is De voelt “De is verschillen de hier thuis. heel thuisvoel”, reden en ruiter. zich dat me de van helemaal erg Nederlanders is klein. ik de Brit het Engelsen In manier hetzelfde. Nederland zo de ook

alleen Meestal

Op William blijven helpen. en je luister dagen daar om het ik vooral op gevraagd wel leren Gill wel concours; op heb, helpt oppikken dat Met en ik Dan naar. er doe ik heeft al om en hem ik losrijden. Marcel in meningen denk hij Funnell van hoor van geen ook normaal Maar alle verschillende was het “Ik steeds Boer. je ziet.” wat de in alleen. wat parcourslopen, en heel Overal geleerd me te gesproken eens meestal veel heb je het moment nog trainer. Lanaken Hij vaste heen

hun de is “Geef belangrijkste beter.” vaak een want is jong ze paard om vertrouwen ontwikkelen wat lichaam, om ontwikkelen, je sterk tijd Gill weer tijdje springpaarden. het het te opleiden Er te houden, moet Dan in later een zijn worden. te Paarden jonge betreft geven dingen dat geduld dagen en van de tijd hebben van bij kracht zich de tegenvalt. een

Jacquelien Foto: de Hengstencompetitie. in VDL Met hard Inaico van Tartwijk

Nooit

voor als hebben. de het dan concoursen geduld ook op de Maar eigenlijk “In paard allerbelangrijkste.” wel. hard. vaak keer En te jonge om Gill ik is moet, in doet rijd snel het paarden. een niet belangrijker en dat het Snel is de gewone maar dan elkaar rijden natuurlijk, nooit wel met Lanaken Het kan vertrouwen veel basis

waar lacht “Ook naartoe dat Friesland, Brit. concours “Het enige gaat is Leeuwarden. grotere Het Gill Indoor concours eerstvolgende de weleens fijn!” in dichtbij is”,